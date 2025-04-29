Речные перевозки оказались суперпопулярны у омичей. А сходить на теплоходе до Салехарда было настоящей мечтой.

В этом году у омских речников предъюбилейная, 179-я по счету, навигация. Прогулочные и дачные теплоходы уже ходят по Иртышу, перевозя сотни омичей и гостей города. Популярность таких перевозок, конечно, уже не та, что в советский период, но люди по-прежнему любят поездки по реке.

«Омск-информ» рассказывает, как все начиналось, на каких суднах возили пассажиров и почему мощное речное сообщение постепенно пришло в упадок. Спойлер: дороги стали гораздо лучше, чем раньше.

По Иртышу пошли пароходы

Регулярное судоходство на Иртыше началось в 20-х годах XVIII века, когда возникла необходимость в масштабных доставках соли из открытых в районе нынешнего Павлодара озер. Одной из остановок для груженых парусно-гребных кочей и дощаников служила Омская крепость. В 1834 году в устье Оми была возведена пристань, давшая начало Омскому речному порту, а в 1846 году возникло первое в Обь-Иртышском бассейне пароходство, с этой даты речники ведут отсчет своим навигациям.

С юга в Омск и дальше по течению везли соль, шерсть и овечьи шкуры, с севера – лес, рыбу, корма для скота. Пассажирские перевозки начались в Омске в 1893 году со спуском на воду небольшого парохода «Кормилец». Через пять лет было создано Товарищество Западно-Сибирского пароходства и торговли. На следующий год вышел в плавание двухэтажный пароход «Евгений», весьма комфортабельный – с роскошным салоном, двумя столовыми, библиотекой, ванной, электрическим освещением. В Омск он заходил нечасто, лишь по мере заказов.

Но уже в 1914 году через дебаркадер в устье Оми пролегали три регулярные линии. Ежедневно отсюда отправлялся пароход в Семипалатинск, четыре раза в неделю – в Тюмень и раз в неделю через Омск проходил рейс Тюмень – Павлодар – Семипалатинск. Уже через десять лет по Иртышу курсировали более 30 пассажирских пароходов.

В 1934 году в городе появился первый речной вокзал. Два деревянных барака с табличкой «Омск» разместились на реке чуть ниже стадиона «Динамо». Несмотря на непрезентабельный внешний вид, вокзал имел кассы, зал на 35 спальных мест, помещение для багажа и даже ресторан. Отсюда на пароходе «Баррикадист» можно было добраться до Красной Горки, а пароход «Омич» ходил в Старый Кировск. Перевозили пассажиров также несколько небольших катеров.

Трамваи без рельсов

После войны омичи стали получать участки под дачи, сады и огороды. Это было хорошим подспорьем для нелегкой в послевоенное время жизни, да и горожане, едва ли не большинство из которых имело сельские корни, тянулись к земле. Активнее всего дачные поселки начали возникать вдоль берега Иртыша за речным грузовым портом.

Личных автомобилей тогда было очень немного, автобусы на южные окраины города (в народе – Порт-Артур и Сахалин) ходили редко, и удобнее всего добраться до своих шести соток оказалось по реке. Речники взялись за организацию внутригородского пассажирского сообщения. К этому времени появились и суда для него.

В 1948 году столичный судоремонтно-судостроительный завод начал серийный выпуск теплоходов «Москвич», как нельзя лучше подходящих для перевозок в черте города и недалеко за его пределами. «Москвич» брал на борт порядка 130 человек и неторопливо – 17–20 км/час – вез их к следующему причалу. Эти теплоходы задумывались как прогулочно-экскурсионные, но вскоре стали популярным видом общественного транспорта. В народе их прозвали «речными трамвайчиками».

Первые три «Москвича» прибыли в Омск летом 1954 года и сразу вышли на линию. Они доставляли дачников от пристани у стадиона «Динамо» и причалов в устье Оми до садов, которые сейчас называются «Заря», а также на левый берег в район крупяного завода. К концу 50-х по Иртышу курсировали уже 11 речных трамваев.

В это время начали возводиться жилые микрорайоны «хрущевок», именуемые площадками А, Б и В, и маленькие теплоходы оказались очень востребованы новоселами, многие из которых имели дачные участки выше по течению реки.

– У небольшого дебаркадера на набережной в створе бульвара Победы множество людей с ведрами, лопатами и граблями. Все ждут «речного трамвайчика», чтобы отправиться на дачу и заняться трудом на своей маленькой «фазенде». Такую картину в 60-е годы можно было видеть каждый выходной, – вспоминают жители новых микрорайонов.

Для удобства пассажиров речники ставили новые причалы – напротив школы № 115, у ресторана «Чайка» в створе бульвара Победы, напротив школы № 125. «Трамвайчики» ходили по Иртышу до 1980 года, постепенно вытесняясь более вместительными, комфортабельными и быстрыми судами.

В середине 60-х был создан двухпалубный речной теплоход «Москва», предназначенный не только для пассажирских перевозок, но и для прогулочно-экскурсионных маршрутов. Его сидячие места были рассчитаны на 225–240 человек, но на коротких рейсах на теплоходе разрешалось разместить до 450 пассажиров.

С 1977 по 1983 год в Омск пришло шесть таких теплоходов, которые подключились к дачным рейсам, но в основном все же использовались как прогулочные. За час они проходили от речного вокзала до железнодорожного моста и возвращались обратно. Горожане и гости города с удовольствием катались по реке. «Москву» задействовали на экскурсиях в Ачаирский монастырь, сдавали в аренду для корпоративных мероприятий на свежем воздухе. Несколько таких теплоходов и сегодня катают омичей по Иртышу, эти прогулки продолжают пользоваться популярностью.

По воде на крыльях

В 1960 году омские речники получили первое судно на подводных крыльях. «Ракеты» вмещали меньше пассажиров – 64 человека, но зато были втрое быстрее «трамвайчиков», развивая скорость до 60 км/час. «Крылатые» теплоходы дали возможность открыть регулярные, а главное, быстрые перевозки пассажиров вверх и вниз по Иртышу. «Ракеты» помчались в Черлак и Тару, добирались до Тевриза и Усть-Ишима. Водная гладь не чинила им таких препятствий, как подчас непроезжие дороги севера области. Да и скорость была не намного меньше, чем у автомобилей. Использовались они и на внутригородских маршрутах – двух в южном направлении и одном в северном, до Красной Горки.

Главным недостатком «Ракет», как, впрочем, и всех судов на подводных крыльях, являлся малый срок службы двигателей. Высокооборотный дизель выдерживал, как правило, не более пяти навигаций, потом его приходилось заменять. Из-за высокой скорости быстро изнашивались крылья и винт. Всего в Омск пришло 20 «Ракет», последняя была получена в 1976 году. Служили они в среднем по 25 лет.

Так как «Ракеты» пользовались популярностью по всей стране, был разработан их более вместительный аналог – «Метеор». Он брал на борт вдвое больше пассажиров, за счет двух двигателей имел лучшие ходовые качества и преодолевал большие расстояния.

В Омск первый «Метеор» поступил в 1965 году и сразу был поставлен на рейсы в Тевриз. Всего их было получено шесть, в 70-е годы Иртышское пароходство стало отправлять свои «Метеоры» на осваиваемый нефтяниками Тюменский Север, где они были нужнее. Там быстроходные суда использовались на линиях Тобольск – Ханты-Мансийск – Салехард и Тобольск – Ханты-Мансийск – Нижневартовск.

С 1980 по 1987 годы в город пришли семь новых судов на подводных крыльях – «Восход». Они имели меньшую осадку и вмещали 70 человек. Но вскоре производство «Восходов» прекратилось, омские израсходовали свой ресурс в 2015 году, а их ремонт обходился слишком дорого. С закатом «Восходов» на Иртыше закончилась и навигация судов на подводных крыльях.

С крыльев на подушку

Со строительством в верховьях Иртыша на территории Казахстана Усть-Каменогорской и Бухтарминской ГЭС и их водохранилищ Иртыш начал стремительно мелеть.

«Из-за сильного мелководья навигация 1982 года была самой неблагоприятной. Работа приписного флота составила всего 153 дня. Мелководье наступило на месяц раньше 1981 года, по этой причине пассажирский флот с 13 июля не смог работать с причалов реки Омь. У скоростного флота участились поломки движительно-рулевых комплексов, что приводило к срыву рейсов по расписанию. На внутригородской линии Сибзавод-Центр-Сады работали четыре теплохода проекта 544 «Москвич» и четыре теплохода проекта Р51 «Москва». Маршрут Центр-Сады занимал два часа, в день производилось 14 отправлений, перевезено 340 тыс. человек, коэффициент использования одного места 0,33. Прогулочные теплоходы перевезли 547 тыс. человек. (Из отчета Иртышского речного пароходства РП за 1982 год)

Учитывая популярность речных перевозок, в СССР задумались над созданием теплохода для мелководья. Им стала «Заря» – судно на воздушной (точнее – на водяной) подушке. На плаву его поддерживал мощный водомет с воздушной смазкой днища. «Заря» могла причаливать прямо к берегу, заползая на него носом. На расположенных вдоль бортов сиденьях помещалось 60 пассажиров, еще 20 на короткие рейсы допускалось брать стоя. Скорость «Заря» развивала до 45 км/час.

Полуметровая осадка «Зари» пришлась омским речникам весьма кстати для продолжения судоходства в места, куда уже не могли добраться «Ракеты» и «Метеоры». С 1966 до начала 90-х годов в Омск пришло 30 таких теплоходов, которые использовались как для пассажирских перевозок, так и в служебно-вспомогательных целях.

В 1968 году в производство был запущен альтернативный проект «Зарница», но его признали неудачным из-за меньшей скорости и вместимости, и через 15 лет выпуск «Зарниц» прекратился. В Омск, однако, два этих теплохода в начале 70-х успели попасть. В начале 80-х появился еще один вариант – теплоход «Луч», в Омск он попал в единственном числе в 1993 году. Эти суда отслужили по 15 лет.

Омский «Титаник»

Был в Омске опробован еще один вид «крылатых» судов. В конце 80-х прибыли два однопалубных теплохода «Полесье», специально сконструированных для мелководья. На борт они брали 53 пассажира, больше в то время особо и не требовалось. Но 17 августа 2013 года «Полесье-8», совершая прогулочно-экскурсионный рейс Омск – Ачаирский монастырь, в районе поселка Новая Станица столкнулся с груженной песком несамоходной баржей. Теплоход получил пробоину, и его носовая часть пошла ко дну. Из 52 пассажиров четверо погибли на месте, еще две женщины скончались в больнице, остальные и три члена команды получили травмы различной степени тяжести. Единственным практически не пострадавшим оказался главный виновник аварии – капитан «Полесья» Юрий Ратько.

Капитан вышел в рейс пьяным – по его собственному признанию, «принял» 300 граммов водки (по другим данным, накануне они с другом распили три бутылки) – и грубо ошибся при выполнении маневра расхождения с шедшей навстречу баржей. Ратько не снизил скорость в 62 км/час, даже когда расстояние между судами составляло 50 метров.

Капитан был приговорен к 4,5 года лишения свободы, но провел в колонии чуть больше года, выйдя по амнистии. На три года был осужден и начальник службы пассажирских перевозок Омского речного порта Андрей Шмитбергер. Затонувший теплоход подняли и, списав, отправили на металлолом, а использовать на перевозках его брата-близнеца не рискнули.

Круиз за Полярный круг

Для пассажирских рейсов в пределах области небольшие теплоходы всех устраивали. Путь до Большеречья занимал четыре часа, до Тары – семь, до Тевриза – 12 часов, назад в Омск – на 1-2 часа больше. На более дальние расстояния людям требуются иные условия. До Салехарда почти в пять раз дальше, чем до Тевриза, на скоростном судне поездка займет минимум 2,5 суток. Людям надо спать, есть, как-то развлечься, чтобы убить время, а на «Метеоре» это невозможно. Для развития речного пассажирского сообщения в 50-е годы было принято решение закупить большие теплоходы. Такой корабль идет из Омска до Салехарда шесть суток, назад – восемь, но обеспечивает нормальное пребывание в пути.

С конца 50-х годов в Омск начали приходить теплоходы и дизель-электроходы, построенные на верфях ГДР и Чехословакии. Из немецкого города Варнемюнде пришли «Ленинский комсомол», «Чернышевский», «Родина», «Лермонтов» и «Механик Калашников», в начале 60-х из словацкого Комарно поступили «Римский-Корсаков», «Мусоргский», «Казахстан», «Молдавия», «Композитор Балакирев» и «Композитор Алябьев». Их дополнил отечественный «Космонавт Гагарин», вышедший с судостроительного завода Тюмени.

Чехословацкие теплоходы брали на борт порядка 230–240 пассажиров, изготовленные в ГДР – около 200 и немного уступали в скорости. Впрочем, другого варианта добраться до Салехарда тогда практически не было, и рейсы пользовались большим спросом. Теплоходы имели каюты на 1, 2, 4, 6 и 8 человек, два ресторана, просторные палубы, на которых по вечерам устраивались танцы, салоны для отдыха.

Для новых теплоходов требовались другие причалы, нежели для «трамвайчиков». В 1964 году в Омске открылся новый речной вокзал. В нем были просторный зал для отдыха, зимой используемый как танцевальная площадка, современная гостиница, и поныне одна из лучших в Омске, самый большой ресторан города, сразу облюбованный местной золотой молодежью. К началу 80-х вокзал обслуживал семь транзитных линий, отсюда омичи могли отправиться в районы области, в Тобольск, Салехард или просто совершить водную экскурсию по Иртышу. Популярностью пользовались и 18-дневные круизы до Салехарда и обратно, лучшие каюты на них бронировались заранее.

Как проводили теплоходы

Но времена изменились. На север пролегли хорошие автотрассы, стали летать самолеты, долгий переезд по речным просторам все меньше привлекал людей. Теплоходы делались все более убыточными, ветшали в затонах, и Иртышское пароходство начало от них избавляться. Одни теплоходы омские речники передали коллегам из других регионов, другие продали. Лучше всех «устроился» «Ленинский комсомол», который стал плавучей гостиницей в Амстердаме. Некоторых постигла незавидная участь. Теплоход «Молдавия» был продан под гостиницу в Турцию и затонул при перегоне на ремонт. «Композитор Балакирев» стал гостиницей на Бухтарминском водохранилище и тоже затонул. «Композитор Алябьев» был разрезан на металлолом.

Гостиницу из «Чернышевского» хотел сделать и один известный омский бизнесмен, но планы эти остались планами, теплоход давно осел в затоне бывшего СРСЗ. Там же стоит и «Лермонтов», который в 2000-х переименовали в «Иртыш» и использовали для приема властями города и региона высокопоставленных гостей.

Из дюжины омских теплоходов, по сути, осталось только три: «Родина», «Михаил Калашников» и «Римский-Корсаков». Первые два до недавнего времени использовались для пассажирских перевозок, а «Римский-Корсаков» в 1993 году реконструировали для работы на туристических рейсах. В 2012 году он совершил свой последний рейс.

– Мы работали с компанией «Евразия-Тур» – рассказывает капитан «Римского-Корсакова» Николай Агаки. – Они все организовывали отлично. Самыми популярными были туры в Тобольск и двухдневные поездки в Большеречье. Теплоход почти всегда полностью заполнялся. В Большеречье нас на берегу встречали на лошадях, с гармошкой, самогончиком, везли на обед с блинами и пирогами, мясом, те же 50 грамм наливали. На следующий день – в зоопарк, в музей, вечером – на остров с костром, танцами и песнями. В полночь пора отчаливать, а никто на судно возвращаться не хочет. До двух ночи, бывало, доказывал, что дольше нельзя оставаться, в Омск опоздаем. Весело было очень. У нас немцы, французы, японцы были – все в восторге. Но после 2012 года «Евразия-Тур» от сотрудничества отказалась, а другие туроператоры взяться за это не решились – слишком хлопотно.

«Родина» перешла в ведение Северречфлота и до 2020 года выполняла туристические рейсы Омск – Салехард, а «Михаил Калашников» работал на Севере. В период пандемии коронавирусной инфекции оба судна встали, и пока о возобновлении ими пассажирских перевозок ничего не известно.

– Речные пассажирские перевозки никогда не были рентабельными, они всегда дотировались государством, – говорит Иван Яновский, начальник Иртышского пароходства в 1983 – 2011 годах. – Сейчас дотируются авиарейсы, автобусные маршруты, железнодорожные, а речному транспорту денег не выделяют. Но за счет пассажиров не перекрыть затраты на топливо, кроме того, нужно восстанавливать парк судов, ведь у нас уже нет «Ракет» и «Метеоров», больших теплоходов почти не осталось, а тем, кто еще уходит в навигацию, далеко за полсотни лет. Чтобы идти на юг, в Казахстан, надо углублять русло, очищать перекаты.

Тем не менее омичи по-прежнему пользуются своей водной магистралью. В последние годы теплоходы «Москва-126» перевозили из центра города вверх по Иртышу дачников садоводческих товариществ «Шинник», «Радуга» и «Зеленый берег», другие теплоходы этого класса осуществляли часовые прогулочные рейсы. На «Заре» омичи и гости региона могут попасть в Большеречье, посетить местный зоопарк и исторический комплекс «Старина Сибирская».

Круизов же к Северному полярному кругу из Омска не предвидится – сегодня стоимость такого путешествия слишком высока. Например, 10-дневный круиз компании «Созвездие» по маршруту Сургут – Ханты-Мансийск – Салехард – Тобольск стоит от 164 до 408 тыс. руб. в зависимости от комфорта, а протяженность рейса Омск – Салехард – Омск вдвое больше.

Олег Татин