Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

«Газпром межрегионгаз Омск» принимает меры для снижения задолженности.

Задолженность за потребленный природный газ теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области за первый квартал 2025 года увеличилась на 628 млн рублей (или почти в два раза) и, по данным на 1 апреля, составляет 1,3 млрд рублей. В целом уровень расчетов за три месяца этого года не превысил 42 %.

– В  первом квартале текущего года мы направили дебиторам 147 уведомлений об ограничении подачи газа и 103 претензии о задолженности, – сказал начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.

Максимальный рост просроченной дебиторской задолженности отмечен у городских ТСО. Это АО «Тепловая компания», задолженность которого составляет 564,9 млн рублей (+262,5 млн рублей, уровень расчетов 29 %), и ООО «ТГКом» – 341,1 млн рублей долга (+161,4 млн рублей, уровень расчетов 32 %).

Значительно увеличили задолженность частные городские теплоснабжающие организации. Среди них – ООО «ПТЭ» (+ 18,2 млн рублей, уровень расчетов 45 %), ООО «Комплекстеплосервис» (+10,7 млн рублей, уровень расчетов 69 %) и ООО «Малая генерация» (+9,4 млн рублей,  уровень расчетов 42 %).

В ряду областных ТСО наибольшую обеспокоенность вызывает платежная дисциплина и увеличение долга у МУП «РСТ» Омского (+21,3 млн рублей, уровень расчетов 12 %), МУП «ТЭС» Кормиловского (+17,3, уровень расчетов 0 %), МУП «Москаленский коммунальник» Москаленского (+16,4 млн рублей, уровень расчетов 0 %) , а также  МУП «Тепловодоснабжение» Черлакского (+6,3  млн рублей, расчетов 0%) районов.

Для снижения роста просроченной задолженности ТСО за газ «Газпром межрегионгаз Омск» применяет комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством. Компания направляет уведомления о введении ограничений отбора газа, в том числе полного, и требования о предоставлении обязательств по оплате газа (включая банковские гарантии).

Также организация ведет претензионно-исковую работу. С начала года в Арбитражный суд Омской области подали 37 исков о взыскании с ТСО долга за потребленный природный газ на сумму 858,5 млн рублей.

О ситуации с платежной дисциплиной теплоснабжающих организаций информированы надзорные органы, омская мэрия и правительство Омской области. Вопрос погашения задолженности за газ неоднократно обсуждали на штабах по газификации региона.

·Экономика/Бизнес

«Газпром межрегионгаз Омск» принимает меры для снижения задолженности.

Задолженность за потребленный природный газ теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области за первый квартал 2025 года увеличилась на 628 млн рублей (или почти в два раза) и, по данным на 1 апреля, составляет 1,3 млрд рублей. В целом уровень расчетов за три месяца этого года не превысил 42 %.

– В  первом квартале текущего года мы направили дебиторам 147 уведомлений об ограничении подачи газа и 103 претензии о задолженности, – сказал начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.

Максимальный рост просроченной дебиторской задолженности отмечен у городских ТСО. Это АО «Тепловая компания», задолженность которого составляет 564,9 млн рублей (+262,5 млн рублей, уровень расчетов 29 %), и ООО «ТГКом» – 341,1 млн рублей долга (+161,4 млн рублей, уровень расчетов 32 %).

Значительно увеличили задолженность частные городские теплоснабжающие организации. Среди них – ООО «ПТЭ» (+ 18,2 млн рублей, уровень расчетов 45 %), ООО «Комплекстеплосервис» (+10,7 млн рублей, уровень расчетов 69 %) и ООО «Малая генерация» (+9,4 млн рублей,  уровень расчетов 42 %).

В ряду областных ТСО наибольшую обеспокоенность вызывает платежная дисциплина и увеличение долга у МУП «РСТ» Омского (+21,3 млн рублей, уровень расчетов 12 %), МУП «ТЭС» Кормиловского (+17,3, уровень расчетов 0 %), МУП «Москаленский коммунальник» Москаленского (+16,4 млн рублей, уровень расчетов 0 %) , а также  МУП «Тепловодоснабжение» Черлакского (+6,3  млн рублей, расчетов 0%) районов.

Для снижения роста просроченной задолженности ТСО за газ «Газпром межрегионгаз Омск» применяет комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством. Компания направляет уведомления о введении ограничений отбора газа, в том числе полного, и требования о предоставлении обязательств по оплате газа (включая банковские гарантии).

Также организация ведет претензионно-исковую работу. С начала года в Арбитражный суд Омской области подали 37 исков о взыскании с ТСО долга за потребленный природный газ на сумму 858,5 млн рублей.

О ситуации с платежной дисциплиной теплоснабжающих организаций информированы надзорные органы, омская мэрия и правительство Омской области. Вопрос погашения задолженности за газ неоднократно обсуждали на штабах по газификации региона.