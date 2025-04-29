«Газпром межрегионгаз Омск» принимает меры для снижения задолженности.

Задолженность за потребленный природный газ теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области за первый квартал 2025 года увеличилась на 628 млн рублей (или почти в два раза) и, по данным на 1 апреля, составляет 1,3 млрд рублей. В целом уровень расчетов за три месяца этого года не превысил 42 %.

– В первом квартале текущего года мы направили дебиторам 147 уведомлений об ограничении подачи газа и 103 претензии о задолженности, – сказал начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.

Максимальный рост просроченной дебиторской задолженности отмечен у городских ТСО. Это АО «Тепловая компания», задолженность которого составляет 564,9 млн рублей (+262,5 млн рублей, уровень расчетов 29 %), и ООО «ТГКом» – 341,1 млн рублей долга (+161,4 млн рублей, уровень расчетов 32 %).

Значительно увеличили задолженность частные городские теплоснабжающие организации. Среди них – ООО «ПТЭ» (+ 18,2 млн рублей, уровень расчетов 45 %), ООО «Комплекстеплосервис» (+10,7 млн рублей, уровень расчетов 69 %) и ООО «Малая генерация» (+9,4 млн рублей, уровень расчетов 42 %).

В ряду областных ТСО наибольшую обеспокоенность вызывает платежная дисциплина и увеличение долга у МУП «РСТ» Омского (+21,3 млн рублей, уровень расчетов 12 %), МУП «ТЭС» Кормиловского (+17,3, уровень расчетов 0 %), МУП «Москаленский коммунальник» Москаленского (+16,4 млн рублей, уровень расчетов 0 %) , а также МУП «Тепловодоснабжение» Черлакского (+6,3 млн рублей, расчетов 0%) районов.

Для снижения роста просроченной задолженности ТСО за газ «Газпром межрегионгаз Омск» применяет комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством. Компания направляет уведомления о введении ограничений отбора газа, в том числе полного, и требования о предоставлении обязательств по оплате газа (включая банковские гарантии).

Также организация ведет претензионно-исковую работу. С начала года в Арбитражный суд Омской области подали 37 исков о взыскании с ТСО долга за потребленный природный газ на сумму 858,5 млн рублей.

О ситуации с платежной дисциплиной теплоснабжающих организаций информированы надзорные органы, омская мэрия и правительство Омской области. Вопрос погашения задолженности за газ неоднократно обсуждали на штабах по газификации региона.