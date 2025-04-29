Курсировать будут 134 автобуса, движение на некоторых улицах перекроют.

Сегодня, 29 апреля, на Радоницу автобусы акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8» пройдут по 13 специально предусмотренным маршрутам № 601–613, ведущим к городским кладбищам: Ново-Кировскому, Ново-Южному, Северо-Восточному, Западному, Юго-Восточному, а также кладбищу в микрорайоне Черемуховское.

Всего на специальных рейсах задействуют 134 автобуса большого и среднего класса, работающих с восьми утра до восьми вечера.

Омский дептранс напоминает, что 29 апреля на некоторых улицах Омска временно ограничат движение всего транспорта, кроме общественного, с 6 утра до 20 часов. Ограничения затронут улицу Бударина, от улицы Щербанева до улицы Карла Либкнехта, включая зону парковки у остановки «Улица Бударина». Также будут перекрыты участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища и участок по улице Лесоперевалка – от улицы Мельничной до дома 1в, включая площадку для разворота автобусов возле остановки «Механический завод».

Транспортное сообщение с кладбищами Старо-Восточным, Ново-Еврейским, Ново-Восточным, Мусульманским и Новокировским будет организовано посредством регулярных муниципальных маршрутов: № 22 (ул. Бархатовой – МСЧ-9); № 78 (Пожарная часть – мкр-н Рябиновка); № 222 (МСЧ-9 – онкодиспансер); № 399 (СНТ «Молния-5» – оптовый рынок Черлакский тракт); № 17 (железнодорожный вокзал – пос. Магистральный, при движении в сторону центра города).

Транспортное обслуживание кладбища, расположенного в микрорайоне Осташково, осуществляется двумя регулярными муниципальными маршрутами: № 119 и 13, оба проходят по маршруту поселок Чкаловский – микрорайон Осташково.

Отправление автобусов от конечных остановок будет зависеть от степени заполненности транспортного средства пассажирами.