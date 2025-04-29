Омск-Информ
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·Общество

Курсировать будут 134 автобуса, движение на некоторых улицах перекроют.

Сегодня, 29 апреля, на Радоницу автобусы акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8» пройдут по 13 специально предусмотренным маршрутам № 601–613, ведущим к городским кладбищам: Ново-Кировскому, Ново-Южному, Северо-Восточному, Западному, Юго-Восточному, а также кладбищу в микрорайоне Черемуховское. 

Всего на специальных рейсах задействуют 134 автобуса большого и среднего класса, работающих с восьми утра до восьми вечера.

Омский дептранс напоминает, что 29 апреля на некоторых улицах Омска временно ограничат движение всего транспорта, кроме общественного, с 6 утра до 20 часов. Ограничения затронут улицу Бударина, от улицы Щербанева до улицы Карла Либкнехта, включая зону парковки у остановки «Улица Бударина». Также будут перекрыты участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища и участок по улице Лесоперевалка – от улицы Мельничной до дома 1в, включая площадку для разворота автобусов возле остановки «Механический завод».

Транспортное сообщение с кладбищами Старо-Восточным, Ново-Еврейским, Ново-Восточным, Мусульманским и Новокировским будет организовано посредством регулярных муниципальных маршрутов: № 22 (ул. Бархатовой – МСЧ-9); № 78 (Пожарная часть – мкр-н Рябиновка); № 222 (МСЧ-9 – онкодиспансер); № 399 (СНТ «Молния-5» – оптовый рынок Черлакский тракт); № 17 (железнодорожный вокзал – пос. Магистральный, при движении в сторону центра города).

Транспортное обслуживание кладбища, расположенного в микрорайоне Осташково, осуществляется двумя регулярными муниципальными маршрутами: № 119 и 13, оба проходят по маршруту поселок Чкаловский – микрорайон Осташково.

Отправление автобусов от конечных остановок будет зависеть от степени заполненности транспортного средства пассажирами.

·Общество

Курсировать будут 134 автобуса, движение на некоторых улицах перекроют.

Сегодня, 29 апреля, на Радоницу автобусы акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8» пройдут по 13 специально предусмотренным маршрутам № 601–613, ведущим к городским кладбищам: Ново-Кировскому, Ново-Южному, Северо-Восточному, Западному, Юго-Восточному, а также кладбищу в микрорайоне Черемуховское. 

Всего на специальных рейсах задействуют 134 автобуса большого и среднего класса, работающих с восьми утра до восьми вечера.

Омский дептранс напоминает, что 29 апреля на некоторых улицах Омска временно ограничат движение всего транспорта, кроме общественного, с 6 утра до 20 часов. Ограничения затронут улицу Бударина, от улицы Щербанева до улицы Карла Либкнехта, включая зону парковки у остановки «Улица Бударина». Также будут перекрыты участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища и участок по улице Лесоперевалка – от улицы Мельничной до дома 1в, включая площадку для разворота автобусов возле остановки «Механический завод».

Транспортное сообщение с кладбищами Старо-Восточным, Ново-Еврейским, Ново-Восточным, Мусульманским и Новокировским будет организовано посредством регулярных муниципальных маршрутов: № 22 (ул. Бархатовой – МСЧ-9); № 78 (Пожарная часть – мкр-н Рябиновка); № 222 (МСЧ-9 – онкодиспансер); № 399 (СНТ «Молния-5» – оптовый рынок Черлакский тракт); № 17 (железнодорожный вокзал – пос. Магистральный, при движении в сторону центра города).

Транспортное обслуживание кладбища, расположенного в микрорайоне Осташково, осуществляется двумя регулярными муниципальными маршрутами: № 119 и 13, оба проходят по маршруту поселок Чкаловский – микрорайон Осташково.

Отправление автобусов от конечных остановок будет зависеть от степени заполненности транспортного средства пассажирами.