Омск-Информ
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·Спорт

Бывший наставник клуба оказался осторожен в оценках ситуации. 

Бывший наставник клуба «Авангард» Дмитрий Рябыкин высказался относительно потенциального перехода игроков Рида Буше и Владимира Ткачева в екатеринбургский «Автомобилист».  

– У Ткачева, насколько я знаю, контракт с Омском, и эти слухи я даже комментировать не буду. Про Рида Буше, может быть, если деньги предложат хорошие. Я как бы слышал, но это на уровне слуха. Знаете, я в хоккее привык слухам не верить. Если бы они перешли, то однозначно усилили бы «Автомобилист», без вопросов, – цитирует слова бывшего тренера «ястребов» Allhockey.  

Напомним, что ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что форвард омского «Авангарда» Рид Буше достиг договоренности по контракту с екатеринбургским клубом «Автомобилист». Помимо этого, существует вероятность, что туда же перейдет еще один хоккеист – Владимир Ткачев.

2750Алексей Новиков
·Спорт

Бывший наставник клуба оказался осторожен в оценках ситуации. 

Бывший наставник клуба «Авангард» Дмитрий Рябыкин высказался относительно потенциального перехода игроков Рида Буше и Владимира Ткачева в екатеринбургский «Автомобилист».  

– У Ткачева, насколько я знаю, контракт с Омском, и эти слухи я даже комментировать не буду. Про Рида Буше, может быть, если деньги предложат хорошие. Я как бы слышал, но это на уровне слуха. Знаете, я в хоккее привык слухам не верить. Если бы они перешли, то однозначно усилили бы «Автомобилист», без вопросов, – цитирует слова бывшего тренера «ястребов» Allhockey.  

Напомним, что ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что форвард омского «Авангарда» Рид Буше достиг договоренности по контракту с екатеринбургским клубом «Автомобилист». Помимо этого, существует вероятность, что туда же перейдет еще один хоккеист – Владимир Ткачев.

2750Алексей Новиков