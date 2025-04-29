Трудоустройство выпускников фармацевтического факультета Омского медуниверситета достигает 100 % – фармкомпании нуждаются в ориентированных на науку кадрах.

Согласно свежим данным агентства RAEX, в новом предметном рейтинге вузов России отмечено направление «Фармация» в Омском государственном медицинском университете, показавшее высокий суммарный балл. Кандидат фармацевтических наук, доцент фармацевтического факультета ОмГМУ Ирина Савченко рассказала об актуальных аспектах подготовки кадров для этой отрасли.

– Мы по праву гордимся тем, что неизменно трудоустройство выпускников фармацевтического факультета ОмГМУ достигает 100 %. Это не просто цифры – за ними стоит высокий уровень подготовки, востребованность наших специалистов и тесное взаимодействие с фармацевтическими организациями региона и страны. Наши выпускники без труда находят работу по специальности сразу после окончания вуза, – отметила Ирина Савченко.

Сегодня все большую популярность приобретает целевое обучение, в том числе на направлении «Фармация» в Омском меде. Студенты, поступившие по целевым направлениям, проходят практику на базе тех же аптечных сетей или фармацевтических предприятий, где впоследствии планируют работать. Вуз сотрудничает с крупнейшими фармкомпаниями и аптечными сетями – и региональными, и федеральными. Это позволяет студентам заранее адаптироваться к будущему месту работы, а работодателям – готовить кадры «под себя».

Студент фармацевтического факультета получает знания обо всех этапах жизненного цикла лекарственных средств: от разработки, изготовления и контроля качества до их реализации. По окончании обучения студенты ОмГМУ получают квалификацию «провизор». Это открывает широкий спектр возможностей – от работы в аптеках и аптечных сетях до производственных и дистрибьюторских компаний, научно-исследовательских центров, лабораторий и фарм-бизнеса. Кто-то в дальнейшем выбирает профессиональную траекторию в области разработки лекарственных средств и контроля качества, в то время как другие отдают предпочтение маркетинговым и управленческим аспектам фармацевтической деятельности.

– Часть наших выпускников становится преподавателями вузов, в том числе нашего собственного университета. Это не случайность: с первых курсов мы уделяем большое внимание научной работе студентов, поддерживаем участие в конференциях, конкурсах, грантах. Студенты, желающие заниматься наукой, находят все возможности для этого. Первые шаги в научной сфере для многих становятся началом большого карьерного пути, – подчеркнула Ирина Савченко.

Она рассказала о выпускнице первого набора студентов фармацевтического факультета Татьяне Володиной, которая является руководителем Группы экспертизы совместимости материалов в компании «БИОКАД», имеет научную степень кандидата фармацевтических наук. Володина принимала участие в разработке и регистрации прорывных препаратов, включая первый российский оригинальный PD-1 ингибитор (Фортека), биоаналог пембролизумаба, лекарства против болезни Бехтерева. Сейчас занимается инновационной для российского рынка областью – исследованиями Leachables & Extractables (совместимости лекарств с упаковочными материалами).

Такие истории вдохновляют нынешних студентов и показывают: с хорошей базой, которую дает фармфакультет ОмГМУ, можно расти до уровня международного эксперта.

Выпускников фармацевтического факультета от других будущих специалистов с дипломом ОмГМУ отличает особая комбинация фундаментальных знаний и прикладного мышления. Будущие фармацевты – профессионалы, которые умеют работать в системе здравоохранения, взаимодействовать с пациентами, врачами, но при этом обладают аналитическим подходом, высоким уровнем самоорганизации и дисциплины. Они умеют мыслить стратегически и находить свое место в быстро развивающейся фармацевтической отрасли.

Впереди – приемная кампания. Кого же ждут на фармацевтическом факультете ОмГМУ?

В первую очередь тех, кто уже с юности интересуется химией, биологией, медициной и при этом желает связать свою жизнь с практикой, но в чуть более спокойном режиме, чем клинические специалисты. Провизор – это не просто «продавец в аптеке», а специалист с глубокой медицинской и химической подготовкой, принимающий участие в лечении бок о бок с врачами.