Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Кроме того, на мужчину составили три протокола.
В омской Госавтоинспекции рассказали подробности аварии, которая произошла вчера около 19:30 на детской площадке дома № 12 на улице Тюленина. Водителем Nissan March, который снес ограждение и врезался в детскую горку, оказался 41-летний мужчина. Во время аварии на площадке играли дети, но, к счастью, никто не пострадал.
Мужчина попытался сбежать, но его задержали. Оказалось, мужчина был пьян (0,999 мг/л), управлял машиной без прав и без страховки. На него составили три протокола.
– Транспортное средство в настоящее время помещено на специализированную стоянку, – сообщили в полиции.
Нарушителю грозит лишение прав на 1,5-–2 года и штраф в размере 45 000 рублей.
Андрей Андреев
·Происшествия

Кроме того, на мужчину составили три протокола.
В омской Госавтоинспекции рассказали подробности аварии, которая произошла вчера около 19:30 на детской площадке дома № 12 на улице Тюленина. Водителем Nissan March, который снес ограждение и врезался в детскую горку, оказался 41-летний мужчина. Во время аварии на площадке играли дети, но, к счастью, никто не пострадал.
Мужчина попытался сбежать, но его задержали. Оказалось, мужчина был пьян (0,999 мг/л), управлял машиной без прав и без страховки. На него составили три протокола.
– Транспортное средство в настоящее время помещено на специализированную стоянку, – сообщили в полиции.
Нарушителю грозит лишение прав на 1,5-–2 года и штраф в размере 45 000 рублей.
Андрей Андреев