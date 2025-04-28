Места получше, по словам чиновников, просто нет.

Жители Центрального округа Омска пожаловались на постоянные возгорания мусорного контейнера на пересечении улиц Черноморская и 25-я Линия. По словам горожан, бак стоит на газовых коммуникациях, что является нарушением.

– Лично звонил в администрацию по поводу переноса бака, на что мне сказали поискать самостоятельно, куда его ставить. В итоге не сделали ничего умнее и поставили прям на подземную газовую трубу. Как сегодня не взлетел в воздух гаражный кооператив, непонятно, – сообщает автор поста.

В администрации Центрального округа на это ответили, что невозможно соблюсти санитарные нормы при такой плотной застройке.

– Для централизации сбора твердых коммунальных отходов и минимилизации образования несанкционированных свалок реализуются мероприятия по установке мусоросборных емкостей без привязки к площадке. Администрацией округа в настоящее время прорабатывается вопрос по поиску альтернативного места для переноса вышеуказанного бункера накопления твердых коммунальных отходов, – сообщают чиновники.