Омск-Информ
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·Происшествия

А произойти он мог из-за тепловентилятора.
Стало известно, какой ущерб нанес мартовский пожар строительному рынку «Южный». Он превысил 34 млн руб.
Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования в одном из торговых павильонов. Как сообщает «РБК Омск», сбой мог произойти в работе тепловентилятора.
Напомним, утром 10 марта на рынке «Южный» загорелись контейнеры со строительными материалами. Пламя тушили 44 сотрудника МЧС на 11 пожарных машинах. В происшествии никто не пострадал, но последствия пожара ликвидировали целый день.
·Происшествия

А произойти он мог из-за тепловентилятора.
Стало известно, какой ущерб нанес мартовский пожар строительному рынку «Южный». Он превысил 34 млн руб.
Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования в одном из торговых павильонов. Как сообщает «РБК Омск», сбой мог произойти в работе тепловентилятора.
Напомним, утром 10 марта на рынке «Южный» загорелись контейнеры со строительными материалами. Пламя тушили 44 сотрудника МЧС на 11 пожарных машинах. В происшествии никто не пострадал, но последствия пожара ликвидировали целый день.