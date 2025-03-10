Омск-Информ
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·Происшествия

Открытое пламя было потушено спустя полтора часа после начала пожара, но сотрудникам МЧС пришлось сильно задержаться.

ГУ МЧС по Омской области сообщает о ликвидации последствий пожара на строительном рынке «Южный». На проведение работ у спасателей ушел целый день.

Возгорание началось около 9 часов утра, горели контейнеры со строительными материалами. На место были направлены 11 единиц спецтехники и 44 пожарных. Пожар локализовали в 10:01, а открытое горение было ликвидировано в 10.38. Площадь пожара составила 1350 кв. м. Обошлось без пострадавших.

– Ликвидация последствий пожара в 17:33, – говорится в сообщении МЧС.

Сейчас устанавливаются причина возгорания и материальный ущерб, причиненный пожаром.

1478
·Происшествия

Открытое пламя было потушено спустя полтора часа после начала пожара, но сотрудникам МЧС пришлось сильно задержаться.

ГУ МЧС по Омской области сообщает о ликвидации последствий пожара на строительном рынке «Южный». На проведение работ у спасателей ушел целый день.

Возгорание началось около 9 часов утра, горели контейнеры со строительными материалами. На место были направлены 11 единиц спецтехники и 44 пожарных. Пожар локализовали в 10:01, а открытое горение было ликвидировано в 10.38. Площадь пожара составила 1350 кв. м. Обошлось без пострадавших.

– Ликвидация последствий пожара в 17:33, – говорится в сообщении МЧС.

Сейчас устанавливаются причина возгорания и материальный ущерб, причиненный пожаром.

1478