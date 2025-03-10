Площадь пожара составила 1350 кв. м.

МЧС сообщает о крупном пожаре на строительном рынке «Южный», расположенном на улице 1-я Путевая в микрорайоне Московка.

По данным ведомства, около 9 часов утра загорелись контейнеры со строительными материалами. По предварительным данным, в результате возгорания на рынке пострадавших нет.

На месте работают 11 единиц спецтехники и 44 пожарных. Возгорание было локализовано в 10:01. Площадь пожара составила 1350 кв. м. Угрозы распространения огня нет.

Обновление от 10.43

Как сообщили в МЧС, открытое горение было ликвидировано в 10.38.