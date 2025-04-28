Путешественникам приходится ждать в аэропорту больше 3 часов.

Сегодня, 28 апреля, в Омском аэропорту произошла значительная задержка вылета рейса А44050 по маршруту Омск – Уфа. Самолет, который должен был взлететь в 11:15, отложен до 14:35, то есть вылет перенесен более чем на три часа.

Как пояснили в Омском аэропорту, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна SSJ100, которое ожидалось в начале одиннадцатого утра, но на момент официального объявления задержавшегося рейса самолет еще не приземлился. Как известно, рейс обслуживает авиакомпания «Азимут».

Напомним, что в этом месяце самолеты из Омска уже задерживали. Однако 10 апреля задержка рейсов носила массовый характер и была связана с неблагоприятными погодными условиями.