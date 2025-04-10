Рейс в Астану задержан на пять часов, в Сургут – почти на четыре.

Сегодня, 10 апреля, пассажирам Омского аэропорта пришлось столкнуться с задержками сразу нескольких рейсов. Согласно данным онлайн-табло, вылет самолета в Астану был отложен на пять часов. Изначально предполагалось, что рейс отправится в 15:20, но фактический вылет перенесли на 20:25.

Рейс в Сургут задержали почти на четыре часа. Самолет поднимется в воздух в 20:10 вместо запланированных 16:40. Также на час позже вылетит самолет до Казани.

Отметим, что рейсы из вышеперечисленных городов еще не приземлились в Омске. Их статус значится как «задержан».