Команда стала единственным представителем Восточной конференции, кто забрался так высоко.

Команда ОмГУ успешно завершила матчи 1/8 плей-офф чемпионата Студенческой хоккейной лиги и впервые вошла в восьмерку сильнейших хоккейных команд России. Это единственный представитель Восточной конференции, который добрался до «Финала восьми».

Турнир стартовал 14 апреля на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Медали чемпионата СХЛ разыгрывали московский РЭУ, челябинские УралГУФК и «Политехник», тамбовская «Держава», ульяновская «Спарта», магнитогорские «Стальные сердца», калининградский «Запад России» и сборная ОмГУ.

С 14 по 16 апреля на территории ледовой арены «Айсберг» состоялись встречи в рамках четвертьфинальных серий до двух побед. Соперником омской команды стала «Спарта» из Ульяновского государственного педагогического университета, которая тоже впервые добралась до финального этапа чемпионата СХЛ.

Подопечные омского тренера Егора Шастина сумели стартовать с победы в Сириусе, однако решающая встреча ульяновцев и омичей завершилась победой представителей Западной конференции – 4:2. При этом по ходу матча «Спарта» дважды уступала соперникам в счете.

В мини-турнире за 5–8-е места чемпионата СХЛ сборная ОмГУ играла с магнитогорскими «Стальными сердцами». Первый период остался за Омском – 2:1. По итогам второй двадцатиминутки хоккеисты Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова сравняли счет – 4:4, а в заключительном отрезке встречи забросили в ворота омичей еще две безответные шайбы.

– Спорт был и остается одним из столпов воспитания молодого поколения, позволяя прививать такие ценные для личности качества, как уважение, ответственность, дисциплинированность, честность, – сказал ректор ОмГУ Сергей Замятин. – Мы даем возможность молодежи совершенствоваться не только в профессиональном, научном отношении, но и в физическом. Каждое спортивное событие прошедшего сезона было по-своему уникальным, и абсолютно каждое внесло свой вклад в общий процесс развития студенческого спорта в ОмГУ.

Поездка в Сочи стала возможной благодаря поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко.