По его мнению, в команде нужно было поработать только с «физикой».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказал свое мнение о работе канадского специалиста Ги Буше, который сейчас руководит омским «Авангардом». По мнению специалиста, команде не хватило физической подготовки.

– Буше вытащил команду из сложной ситуации? Да ничего в ней сложного не было. Надо было лишь готовить команду по-серьезному, «физику» подтянуть. Там такие собраны игроки, что проблем быть не должно. Вот удалось с «физикой» поработать – сразу команда заиграла. Сложно оценить работу Буше, он пришел по ходу сезона, работал с тем, что было. Вот сейчас посмотрим, когда он проведет перестройку, – цитирует слова Крикунова портал «ВсеПроСпорт».

Экс-тренер сборной отметил, что Буше, придя в «Авангард», перестроил все под себя. Теперь, когда из команды ушли восемь хоккеистов, похоже, он намерен заменить их своими игроками. Как сложатся дела дальше, жизнь покажет. Но он уверен, что ребята, покинувшие клуб, точно не останутся без работы.

Напомним, что ранее на пресс-конференции генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подтвердил, что договор с главным тренером клуба Ги Буше и его помощником Дейвом Барром продлен на два сезона.