Продукт повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Рафинированное подсолнечное масло стало предметом обсуждения среди специалистов по здоровому питанию.

По мнению экспертов, основной проблемой рафинированного подсолнечного масла являются высокие концентрации омега-6 жирных кислот, способствующих развитию хронических воспалительных процессов в организме.

Павел Бельский порталу «Лента.ру». – Оптимальное соотношение омега-6 к омега-3 – 4:1, но в рационе современного человека оно достигает 15:1–20:1. Это повышает риски таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт, инсульт и атеросклероз. Кроме того, могут развиться диабет и аутоиммунные нарушения, – рассказал нутрициологпорталу «Лента.ру».

Кроме того, процесс производства рафинированного масла включает использование химического растворителя – гексана, выделяемого из фракции бензина. Несмотря на тщательную очистку конечного продукта, остаточные химические вещества могут оставаться даже в готовом масле, подвергая организм воздействию токсинов.

Важная особенность рафинированного масла заключается еще и в потере витаминов и антиоксидантов во время обработки. Витамины группы Е, К, А, фитостерины и другие полезные компоненты исчезают практически полностью, делая такое масло источником пустых калорий и искусственных жиров.

Для сохранения здоровья специалист рекомендует отдавать предпочтение натуральным маслам холодного отжима, таким как оливковое, льняное, конопляное, авокадовое. Для приготовления пищи эксперт советует выбирать устойчивые к нагреванию варианты – кокосовое и топленое сливочное масло. Эти альтернативы сохраняют природные биологически активные соединения и способствуют снижению риска возникновения болезней цивилизации.