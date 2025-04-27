У нападающего из системы «Сан-Хосе» Американской хоккейной лиги есть действующий контракт.

На пресс-конференции по итогам сезона 2024/25 с главным тренером Ги Буше и генеральным менеджером ХК «Авангард» Алексеем Сопиным один из вопросов касался возможного прихода в омскую команду нападающего Эндрю Потуральски.

Ранее сообщалось, что форвард из системы «Сан-Хосе» Американской хоккейной лиги Потуральски будет играть за омскую команду. На пресс-конференции генеральный менеджер клуба Алексей Сопин заявил о преждевременности таких заявлений.

- Я шесть лет в хоккее и слышу про Потуральски каждый год, но пока он не доехал до КХЛ. Сейчас у него действующий контракт с «Сан-Хосе», нет смысла пока это обсуждать, - сказал Сопин.

Добавим, что у Потуральски контракт с АХЛ заключен и на следующий сезон, по которому он получает 500 тысяч долларов.