Омск-Информ
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·Общество

Член Адвокатской палаты Омской области Максим Ивакин получил медаль Минюста.

Адвокат Максим Ивакин удостоен высшей награды Министерства юстиции РФ – медали имени Анатолия Кони. Медаль была вручена ему лично министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко в Москве. Событие произошло в рамках торжественного открытия экспозиции Минюста «Гордость, правда и память», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Глава Минюста наградил адвокатов – участников СВО.

– Гордимся нашим коллегой и поздравляем Максима Николаевича с наградой! – написали в группе Адвокатской палаты Омской области.

Максим Ивакин принимал участие в специальной военной операции, получил ранение, прошел лечение и реабилитацию. Сейчас возобновил статус адвоката и осуществляет адвокатскую деятельность. Он награжден орденом Мужества.

·Общество

Член Адвокатской палаты Омской области Максим Ивакин получил медаль Минюста.

Адвокат Максим Ивакин удостоен высшей награды Министерства юстиции РФ – медали имени Анатолия Кони. Медаль была вручена ему лично министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко в Москве. Событие произошло в рамках торжественного открытия экспозиции Минюста «Гордость, правда и память», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Глава Минюста наградил адвокатов – участников СВО.

– Гордимся нашим коллегой и поздравляем Максима Николаевича с наградой! – написали в группе Адвокатской палаты Омской области.

Максим Ивакин принимал участие в специальной военной операции, получил ранение, прошел лечение и реабилитацию. Сейчас возобновил статус адвоката и осуществляет адвокатскую деятельность. Он награжден орденом Мужества.