Новое соглашение с нападающим рассчитано на три года.

Форвард «Авангарда» Константин Окулов объяснил причины подписания трехлетнего контракта с омским клубом. Нападающий провел в составе «ястребов» 44 игры, забросил 14 шайб и отдал 24 голевые передачи.

– Да много моментов в совокупности. В первую очередь руководство клуба сразу обозначило интерес, предложило общение о новом контракте. Я честно попросил, чтобы дали месяц на адаптацию. За это время я перевез семью, присмотрелся к городу, к организации, много пообщался с тренерским штабом, – цитирует нападающего портал «Чемпионат».

Окулов также отметил, что руководство клуба оказывало доверие, на льду он чувствовал себя комфортно, в команде царила приятная атмосфера, а игра заметно прогрессировала. По словам игрока, его супруга одна из первых поддержала идею остаться, посоветовав не экспериментировать, если все идет хорошо.

Напомним, что 6 марта «Авангард» продлил соглашение с Окуловым на три года. По словам генерального директора клуба Германа Чистякова, это связано не только с игровыми качествами хоккеиста, но и с его поведением в коллективе, а также готовностью отдать все силы ради победы.