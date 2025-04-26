Проверка была инициирована на основании обращения местного жителя.

Компания «ОмскВодоканал» вновь попала под контроль проверяющих служб - на сей раз из-за возможных загрязнений земли сточными водами на стройплощадке в Кировском округе. Инцидент произошел вблизи новостроек на улице 4-я Любинская, где эксперты обнаружили неприятный запах и характерные следы канализационного слива.

Проверка была инициирована на основании обращения местного жителя. Информация поступила в Роспотребнадзор, откуда была направлена в Сибирское подразделение Росприроднадзора, сотрудники которого осмотрели территорию 18 марта без присутствия представителей «ОмскВодоканала».

В ходе осмотра был выявлен факт сброса сточных вод непосредственно на землю. Впоследствии сотрудники «ОмскВодоканала» сообщили, что ранее осуществляли ремонтные работы на расположенном поблизости канализационном коллекторе, а 17 марта произошла поломка водопровода, вследствие которой жидкость хлынула наружу. Между тем администрация Омска сообщила об отсутствии разрешения на проведение земляных работ на данной территории, равно как и официального уведомления о начале аварийных работ.

Росприроднадзор направил «ОмскВодоканалу» официальное предупреждение, поскольку ведомство усматривает риск нарушений требований Земельного кодекса. Нарушения касаются недопустимого загрязнения земель и использованию территорий с нарушением экологических норм. Организацию призвали принять соответствующие меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в дальнейшем.