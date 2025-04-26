Омск-Информ
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·Общество

Транспорт повезет пассажиров прямо до Новокировского кладбища.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что 29 апреля изменится автобусный маршрут № 17 в связи с празднованием родительского дня (Радоницы).

В этот день автобусы маршрута № 17, направляющиеся из поселка Магистрального, начнут ходить до Новокировского кладбища, после чего продолжат двигаться по прежнему маршруту в центр. Движение обеспечат 11 автобусов средней вместимости с промежутком между отправлениями в 11 минут.

Напомним, что на Радоницу для удобства пассажиров выделят 134 автобуса, которые будут передвигаться по специальным маршрутам.

·Общество

Транспорт повезет пассажиров прямо до Новокировского кладбища.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что 29 апреля изменится автобусный маршрут № 17 в связи с празднованием родительского дня (Радоницы).

В этот день автобусы маршрута № 17, направляющиеся из поселка Магистрального, начнут ходить до Новокировского кладбища, после чего продолжат двигаться по прежнему маршруту в центр. Движение обеспечат 11 автобусов средней вместимости с промежутком между отправлениями в 11 минут.

Напомним, что на Радоницу для удобства пассажиров выделят 134 автобуса, которые будут передвигаться по специальным маршрутам.