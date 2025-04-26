Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Самолет авиаперевозчика Southwind Airlines приземлился в аэропорту.

Сегодня ночью, в Омском аэропорту приземлился первый авиарейс Southwind Airlines. Он открыл регулярные полёты в курортный город Анталья на весь туристический сезон. Традиционно борт поприветствовали символической водяной аркой, устроенной службой поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта.

- Рады сотрудничеству с новой авиакомпанией. Желаем и перевозчику, и Омскому аэропорту, и, конечно, пассажирам хорошего сезона, - сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

Напомним, что 18 апреля в аэропорту анонсировали регулярные чартерные рейсы из Омска в Анталию. Самолеты будут вылетать трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Омска - в 01:35, прибытие в Анталию - в 04:15. Время в пути составляет 5 часов 40 минут.

·Отдых и туризм

Самолет авиаперевозчика Southwind Airlines приземлился в аэропорту.

Сегодня ночью, в Омском аэропорту приземлился первый авиарейс Southwind Airlines. Он открыл регулярные полёты в курортный город Анталья на весь туристический сезон. Традиционно борт поприветствовали символической водяной аркой, устроенной службой поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта.

- Рады сотрудничеству с новой авиакомпанией. Желаем и перевозчику, и Омскому аэропорту, и, конечно, пассажирам хорошего сезона, - сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

Напомним, что 18 апреля в аэропорту анонсировали регулярные чартерные рейсы из Омска в Анталию. Самолеты будут вылетать трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Омска - в 01:35, прибытие в Анталию - в 04:15. Время в пути составляет 5 часов 40 минут.