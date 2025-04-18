Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Рейсы в Анталию запланированы три раза в неделю.

Омский аэропорт объявил, что со следующей субботы, 26 апреля, турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines запускает регулярную чартерную линию в Анталию.

– Вылеты из Омска будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам. Время вылета из Омска – в 01:35, прибытие в Анталию в 04:15. Время в пути – 5 часов 40 минут, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Полеты из Омска в Анталию будут организованы вплоть до 25 октября, при этом график рейсов может меняться.

·Отдых и туризм

Рейсы в Анталию запланированы три раза в неделю.

Омский аэропорт объявил, что со следующей субботы, 26 апреля, турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines запускает регулярную чартерную линию в Анталию.

– Вылеты из Омска будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам. Время вылета из Омска – в 01:35, прибытие в Анталию в 04:15. Время в пути – 5 часов 40 минут, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Полеты из Омска в Анталию будут организованы вплоть до 25 октября, при этом график рейсов может меняться.