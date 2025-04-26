Сокращается число трудоустроенных осужденных, учащаются проблемы с соблюдением их прав.

Уполномоченная по правам человека Ирина Касьянова сообщила в ежегодном отчете за 2024 год, что в исправительных учреждениях Омской области наблюдается снижение количества осужденных, вовлеченных в трудовую деятельность.

В 2023 году оплачиваемую работу имели порядка 3,6 тысячи осужденных, в то время как в 2024 году эта цифра сократилась до 2,7 тысячи человек. Уровень занятости осужденных упал с 81,9 % в 2023 году до 75,9 % в 2024 году, исходя из общей численности заключенных в омских колониях.

– Такая статистика свидетельствует о том, что в сравнении с предшествующим периодом гораздо меньшее число отбывающих наказание получили возможность не только иметь доход, но и производить выплаты по исполнительным листам, – рассказала Ирина Касьянова.

В течение прошлого года выявлено 235 случаев нарушения трудовых прав заключенных, тогда как годом ранее зафиксировали 224 аналогичных инцидента. Как отметила омбудсмен, рост нарушений свидетельствует о серьезных недостатках в деятельности персонала исправительных учреждений. Среди выявленных проблем отмечались невыплаты зарплаты осужденным либо неправильное ее начисление, некорректный учет рабочего времени, а также принуждение к выполнению работ в периоды отпуска, выходных и праздничных дней.

Кроме того, в прошедшем году восемь заключенных пострадали от производственных травм, в то время как годом раньше такой инцидент был единичным случаем. Прокуратура установила нарушение правил организации труда в семи из восьми происшествий.

Всего за 2024 год из-за нарушений трудовых прав осужденных заведены 19 дел об административных правонарушениях.