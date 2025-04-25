Омск-Информ
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·Общество

По словам бездомных, из реабилитационных центров их выгоняют.
Жители микрорайона Серебряный Берег пожаловались в соцсетях на бездомных, которые обосновались в их многоэтажках. Непрошеные гости превращают подоконники в столы, а углы лестничных площадок в мусорки.
– Мы общались с бездомными и предлагали помощь в виде реабилитационных центров, но они утверждают, что их оттуда выгоняют. Эта ситуация продолжается уже несколько месяцев! – сообщает один из местных жителей.
По его словам, участковый и управляющая компания в этой ситуации ничего не делают.
Андрей Андреев
·Общество

По словам бездомных, из реабилитационных центров их выгоняют.
Жители микрорайона Серебряный Берег пожаловались в соцсетях на бездомных, которые обосновались в их многоэтажках. Непрошеные гости превращают подоконники в столы, а углы лестничных площадок в мусорки.
– Мы общались с бездомными и предлагали помощь в виде реабилитационных центров, но они утверждают, что их оттуда выгоняют. Эта ситуация продолжается уже несколько месяцев! – сообщает один из местных жителей.
По его словам, участковый и управляющая компания в этой ситуации ничего не делают.
Андрей Андреев