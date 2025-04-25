На вопросы о событиях Великой Отечественной войны народные избранники отвечали вместе с молодыми омичами, ветеранами и участниками специальной военной операции.

Международная историческая акция «Диктант Победы», в которой приняли участие миллионы людей из 90 страна мира, состоялась 25 апреля. Проводился диктант и в Омской области. Присоединиться к акции, призванной сохранить и передать правду о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, смогли все желающие. Главная региональная площадка для написания диктанта открылась в историческом парке «Россия – моя история». Здесь вместе с омичами на вопросы диктанта отвечали депутаты регионального Законодательного собрания во главе со спикером парламента Александром Артемовым. Открывая мероприятие, он отметил, что проведение акции становится традицией:

– Вне всякого сомнения, в год 80-летия Великой Победы такие историко-просветительские акции, как «Диктант Победы», крайне необходимы. Мы начинали ее семь лет назад на трех площадках, в этом году открыто 346 площадок и почти 15 тысяч участников. На диктант приходят и школьники, и ветераны, и участники специальной военной операции».

В этом году диктант посвящен 80-летию Великой Победы. Особое внимание уделено ключевым событиям войны: Сталинградской и Курской битвам, освобождению Донбасса, прорыву блокады Ленинграда. Вопросы диктанта также затронули тематику проведения специальной военной операции. Часть заданий посвящена и тем событиям, которые сейчас проходят в четырех новых регионах в зоне СВО, и событиям, происходившим в этих регионах в ходе Великой Отечественной войны.