Омск-Информ
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·Политика

Раньше чиновник был руководителем департамента.

Вчера, 24 апреля, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра промышленности и торговли Омской области.

Этот пост занял Владимир Путий, ранее трудившийся в должности руководителя департамента развития потребительского рынка. Контракт с ним подписан на один год. 

Ранее сообщалось, что в омском минздраве переназначили опытного чиновника, отработавшего в министерстве около 10 лет.

Олег Кипорук
·Политика

Раньше чиновник был руководителем департамента.

Вчера, 24 апреля, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра промышленности и торговли Омской области.

Этот пост занял Владимир Путий, ранее трудившийся в должности руководителя департамента развития потребительского рынка. Контракт с ним подписан на один год. 

Ранее сообщалось, что в омском минздраве переназначили опытного чиновника, отработавшего в министерстве около 10 лет.

Олег Кипорук