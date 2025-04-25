Заместитель министра здравоохранения Сергей Мальцев занимает свой пост уже второй год.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение 122-рк, согласно которому с 24 апреля Сергей Мальцев назначен на должность заместителя министра здравоохранения Омской области сроком на один год. Таким образом, Сергей Мальцев, получивший должность заместителя министра в апреле 2024 года, сохранил свой пост.

Имея диплом педиатра и являясь выпускником Омского государственного медицинского университета, Сергей Мальцев проработал в Министерстве здравоохранения Омской области более десяти лет на различных должностях. До 2024 года он занимал пост начальника департамента экономики и финансов в министерстве. В прошлом году Мальцев был повышен до заместителя министра, на которого была возложена координация финансово-экономического блока Минздрава.

В настоящее время у министра здравоохранения Дмитрия Маркелова шесть заместителей: первый заместитель Андрей Сухарев, а также простые заместители Антон Банников, Ольга Богданова, Сергей Мальцев, Ольга Мигунова и Дмитрий Рябиков.