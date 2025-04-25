Взамен снесенных зеленых насаждений посадят молодые хвойные.

Департамент имущественных отношений Омска ищет исполнителя, что возьмет на себя охрану, защиту и восстановление лесов на территории Центрального, Советского, Кировского, Октябрьского и Ленинского окружных участковых лесничеств.

Подрядчику предстоит провести санитарную вырубку леса, избавиться от негодной древесины и осуществить посадку молодых хвойных деревьев возрастом не старше двух лет. Работы необходимо завершить до конца августа текущего года.

Принимать заявки на участие в аукционе будут до 6 мая, а имя победителя будет объявлено 12 мая.

Недавно сообщалось, что в Омске, в соответствии с планом озеленения, вырубят больше 2 тыс. деревьев и обрежут 6,6 тыс. деревьев.