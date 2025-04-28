О корпоративных практиках укрепления здоровья работников рассказала ведущий аналитик Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Человеческий капитал, как способность производить предметы и услуги, является важнейшим ресурсом и основой эффективной организации, и это становится возможным при условии инвестиций, где особая роль отводится инвестициям в здоровье. Инвестирование в здоровье людей, находящихся в возрасте экономической активности, и обеспечение возможности оставаться в добром здравии на протяжении более длительного периода времени позволяет оптимизировать так называемые «социальные дивиденды».

О корпоративных практиках укрепления здоровья работников рассказала ведущий аналитик Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Паустьян.

Миллиардные потери

Депрессия, заболевания опорно-двигательного аппарата и факторы нездорового образа жизни, такие как ожирение и гиподинамия, обычно связаны со сниженной производительностью трудовой деятельности. Проблемы со здоровьем среди работающего населения также ведут к длительным больничным, потере работы, преждевременному выходу на пенсию или ранней смерти. Так, от 3 % до 6 % рабочего времени теряется ежегодно в связи с пропусками по причине болезни, что в стоимостном выражении формирует до 2,5 % ВВП; до 10 % работающих по найму теряют работу именно по причине плохого здоровья; почти четверть работающих по найму (23,5 %) страдают хроническими заболеваниями и имеют ограничения по здоровью.

По данным Минздрава РФ хронические неинфекционные заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. К основным типам хронических неинфекционных заболеваний относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет.

А потенциально опасными для здоровья факторами являются табакокурение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, низкая физическая активность, повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина в крови и ожирение. Это то, на что можно влиять каждому, при условии осознанного заботливого отношения к своему здоровью.

Доступно и полезно

Человек проводит значительную часть своей жизни на работе. Корпоративные программы по поддержке здорового образа жизни работников – серьезный инструмент охраны здоровья. Укрепление здоровья на рабочем месте включает создание условий, снижающих не только риск профессионально обусловленных заболеваний, но и риск наиболее социально значимых хронических заболеваний, который повышается при нерациональном питании, недостатке физической активности, стрессах на рабочем месте, нездоровом поведении (курение, злоупотребление алкоголем).

Основной принцип, которым важно руководствоваться работодателю в организации работы в рамках корпоративной программы заключается в поддержке и повышении доступности того, что полезно для здоровья, а также мотивировании в сторону отказа от того, что ему вредит.

Внедрение корпоративной программы сохранения здоровья на рабочем месте позволяет улучшить здоровье работников, сократить расходы работодателя на оказание медицинской и социальной помощи, повысить производительность труда и обеспечить положительный возврат инвестиций, что делает это выгодным как для работников, так и работодателей.

Успешные практики

В Омском регионе корпоративные программы укрепления здоровья работников и модули данных программ внедрены в 446 организациях. За период реализации программ сформирован серьезный опыт использования практик, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирование приверженности здоровому образу жизни среди работников организаций.

Вот только несколько примеров успешных практик корпоративных программ Омского региона.

В АО «Омск-пригород» созданы условия для поддержания физической активности работников: проводятся турниры по настольному теннису; оборудован спортивный зал, в котором есть зона с тренажерами, в летнее время года работники совершают туристические сплавы по реке Омь.

В Называевской гимназии проводятся кампании «Сохраним здоровье коллектива», с целью снижения количества курящих работников, которая включала информирование на постоянной основе о запрете курения, оснащение здания детекторами дыма, оформление информационного пространства с размещением информационных материалов по популяризации ЗОЖ, рекомендациями врачей.

В АО «Газпромнефть-ОНПЗ» используют практики по снижению уровня стресса работников: видеоуроки психолога, конкурс «Зеленый офис», дни здоровья «Антистресс», сеансы релаксации в комнатах психоэмоциональной разгрузки, проведение дней психоэмоционального здоровья на портале ОНПЗ и в эфире «Нефтерадио».

В Комплексном центре социального обслуживания населения «Родник» сотрудников мотивируют к здоровому питанию: оборудовано место приема пищи, созданы и размещены краткие информационные сообщения об основах рациона здорового питания, проводятся мероприятия с приглашением экспертов в области питания, в том числе, с участием врача-диетолога, врача по медицинской профилактике.

А вы готовы переформатировать привычки и внедрить практики, которые помогают сохранить и укрепить здоровье на рабочем месте? По вопросам разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья работников всегда можно обратиться к специалистам Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики по электронной почте cmpomsk@yandex.ru.