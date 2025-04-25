В городе работают 62 заведения этого профиля.

В России увеличилось количество барбершопов (на 18 %) и салонов красоты (на 12 %), такие выводы сделали эксперты Forbes, сравнив данные I квартала 2025 года с тем же периодом 2024-го. К тому же они считают, что рост не остановится, потому что спрос на услуги растет буквально у всех групп населения, включая мужчин, подростков обоих полов и пенсионеров. Наибольший рост салонов красоты был зафиксирован в Перми, Уфе и Краснодаре.

Больше всего барбершопов в России открывают в Омске. За I квартал 2025 года их количество выросло на 35 %, до 62 заведений. На втором месте Воронеж – на 29 %, до 89 точек; Нижний Новгород на третьем – на 24 %, до 120 точек. Столичные города лидируют по количеству заведений (1424 и 708 соответственно), но темпы роста весьма скромные – 13 % и 10 %.

Эксперты также подсчитали, сколько стоит открыть салон красоты и барбершоп. Скромные – 3 млн рублей, премиум-класса – от 12 млн рублей. Кстати, и мастера тоже чаще стали открывать небольшие индивидуальные кабинеты. Индустрия красоты прирастает не квадратными метрами, а количеством точек. Тем временем вырос спрос на специалистов, дефицит кадров – вот главная проблема. Самыми востребованными стали барберы, спрос вырос на 113 %. Средние зарплатные предложения составили 84 829 руб. в месяц.

Второе место – у мастера эпиляции. Спрос на них за год вырос на 109 %, в среднем им платят 49 158 руб. в месяц. Третьими по востребованности стали визажисты. Спрос стал больше на 101 %, средние зарплаты – 52 703 руб.

Отмечают нехватку косметологов – спрос вырос на 94 %, а также массажистов. Их востребованность увеличилась на 93 %. Зарплатные предложения – 57 386 руб. и 55 981 руб. соответственно.