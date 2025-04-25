Следственный комитет проводит проверки по обоим случаям.
Следственное управление начало доследственные проверки по трагическим происшествиям, связанным с гибелью людей в результате пожаров в СНТ «Железнодорожник» и селе Новоермаковка Тарского района.
Сегодня ночью, 25 апреля, в жилом доме села Новоермаковка возник пожар, уничтоживший постройку целиком. В огне погиб мужчина 58 лет. Одной из рассматриваемых следствием версий является курение сельчанина в кровати.
Еще одно смертельное возгорание зафиксировано позавчера, 23 апреля, в СНТ «Железнодорожник». Там в результате пожара погиб мужчина 47 лет. Предварительная версия следствия – неисправность электрической проводки.
Следственный комитет напоминает жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая действующий в регионе особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сухой травы и проведение иных опасных видов работ вблизи лесов и дачных участков.