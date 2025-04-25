Омск-Информ
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·Общество

Решение будет принято на следующей неделе.

Мэр Омска Сергей Шелест обозначил сроки завершения отопительного сезона. Решение об этом оперштаб примет 28 апреля. 

– Нахожусь в командировке, однако знаю, что по итогам сегодняшнего оперативного штаба, на котором присутствовали руководители ресурсоснабжающих организаций, было принято решение пока не отключать теплоисточники. В понедельник на аппаратном совещании под моим руководством еще раз обсудим даты окончания отопительного сезона и примем решение. Судя по прогнозу, ожидается неустойчивый характер погоды с дождем и низкими ночными температурами, что не добавит уюта при холодных батареях, особенно в детских учреждениях и больницах, – цитирует мэра «Вечерний Омск».

Ранее сообщалось, что в Омске продлили отопительный сезон из-за нестабильного прогноза погоды и ожидаемых ночных заморозков.

Мария Филимонова
·Общество

Решение будет принято на следующей неделе.

Мэр Омска Сергей Шелест обозначил сроки завершения отопительного сезона. Решение об этом оперштаб примет 28 апреля. 

– Нахожусь в командировке, однако знаю, что по итогам сегодняшнего оперативного штаба, на котором присутствовали руководители ресурсоснабжающих организаций, было принято решение пока не отключать теплоисточники. В понедельник на аппаратном совещании под моим руководством еще раз обсудим даты окончания отопительного сезона и примем решение. Судя по прогнозу, ожидается неустойчивый характер погоды с дождем и низкими ночными температурами, что не добавит уюта при холодных батареях, особенно в детских учреждениях и больницах, – цитирует мэра «Вечерний Омск».

Ранее сообщалось, что в Омске продлили отопительный сезон из-за нестабильного прогноза погоды и ожидаемых ночных заморозков.

Мария Филимонова