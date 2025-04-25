Омск-Информ
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·Общество

Причина – нестабильный прогноз погоды и ожидаемые ночные заморозки.
Отопительный сезон в Омске продлевается по решению оперативного штаба городской администрации. Причиной стало нестабильное прогнозируемое изменение погодных условий.
В ближайшие дни синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой воздуха до +26 °C, уже на следующей неделе погода резко изменится: ночью температура опустится ниже нуля, достигнув отметки минус 7 градусов. Чтобы избежать проблем с замерзанием помещений, мэрия решила оставить тепло в зданиях.
Ранее сообщалось, что отопление ориентировочно выключат 28 апреля. Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Омске завершился 13 мая.
Мария Филимонова
·Общество

Причина – нестабильный прогноз погоды и ожидаемые ночные заморозки.
Отопительный сезон в Омске продлевается по решению оперативного штаба городской администрации. Причиной стало нестабильное прогнозируемое изменение погодных условий.
В ближайшие дни синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой воздуха до +26 °C, уже на следующей неделе погода резко изменится: ночью температура опустится ниже нуля, достигнув отметки минус 7 градусов. Чтобы избежать проблем с замерзанием помещений, мэрия решила оставить тепло в зданиях.
Ранее сообщалось, что отопление ориентировочно выключат 28 апреля. Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Омске завершился 13 мая.
Мария Филимонова