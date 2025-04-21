Ранее отключение планировалось на 20-е числа апреля.

Омичам назвали дату отключения отопления в городе. По предварительным данным, батареи в домах горожан станут холодными только на следующей неделе.

– Ориентировочно отопление отключат 28 апреля. Но это пока не окончательно, официального решения не принято, – заявили «Омск-информу» в мэрии.

По существующему регламенту, тепло в домах отключают, как только среднесуточные показатели в течение трех дней установяся на отметке +8 градусов. Ранее в мэрии анонсировали отключение отопления в 20-х числах апреля. Но в последние несколько дней из-за мощных осадков в виде снега температура воздуха резко упала.

Впрочем, обычно в Омске отопление отключают в мае. И нынешние сроки еще не предел.