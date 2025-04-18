Холодная погода продержится еще два дня, но к воскресенью температура резко повысится.
С приближением очередного атмосферного фронта Омскую область в предстоящие дни ожидает неустойчивая погода, небо затянется плотной облачностью, возобновятся осадки, самое неприятное, что это будет снег.
18 апреля в Омской области температура воздуха днем будет –1…+4 °С. Ветер западный, северо-западный 7–12 м/с, в отдельных районах порывами до 15–18 м/с. На дорогах ожидаются гололедные явления, отложение мокрого снега на провода и деревья.
19 апреля будет без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5–10 м/с. Температура ночью –6…–11 °С, днем +2…+7 °С.
20 апреля днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха резко повысится. Температура ночью –2…+3 °С, днем +17…+22 °С, по северу до +12 °С. Ветер юго-западный 7–12 м/с, днем в отдельных районах порывами до 15–20 м/с.