Семейные накопления исчезли после звонка лжесотрудницы Центробанка.

Житель Кировского округа обратился в полицию с сообщением о краже денег. Его 13-летний сын получил днем телефонный звонок от злоумышленников, выдававших себя за сотрудников школы. Они попросили мальчика сообщить пришедший на телефон SMS-код от портала «Госуслуги», утверждая, что это необходимо для проверки личной информации.

Затем мальчику позвонила незнакомая женщина, назвавшаяся сотрудницей Центробанка. Она сказала, что кто-то пытается оформить перевод денег с банковских счетов его родителей на счета террористических организаций, из-за чего родителей могут арестовать. Незнакомка добавила, что полицейские скоро придут домой для осмотра квартиры и изъятия наличных. Чтобы уберечь семейные сбережения, мальчик должен срочно перечислить имеющиеся дома деньги на специальный «защищенный счет». При этом звонившая строго приказала никому не говорить о происходящем.

Подчиняясь инструкциям женщины, ученик восьмого класса снял накопленные родителями 170 тысяч рублей, предназначенные для празднования юбилея матери, и перевел их через банкомат на фальшивый банковский счет. Родители узнали о пропаже, когда попытались оплатить заказанный праздник в кафе. Они незамедлительно обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 2 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).