Шаттлы будут курсировать по 7 различным маршрутам.
Зрителей торжественного закрытия хоккейного сезона-2024/25 в Омске бесплатно развезут на автобусах после окончания мероприятия на «G-Drive Арене». Шаттлы будут ждать болельщиков на остановках перед спортивным комплексом.
– По окончании мероприятий, посвященных закрытию хоккейного сезона-2024/25, для обеспечения развоза болельщиков сегодня к 21:15 на остановочные пункты, расположенные у «G-Drive Арены», будут поданы автобусы-шаттлы, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Специальные рейсы пройдут по следующим направлениям:
- Маршрут № 501: от моста им. 60-летия ВЛКСМ через улицы Заозерную, Бородина и Бархатовой.
- Маршрут № 502: через проспект Мира, улицы Химиков и 22 Апреля, поселок Ермак.
- Маршрут № 507: мост им. 60-летия ВЛКСМ, проспект Королева, улицы 25-я Северная, 24-я Северная, Багратиона, 4-я Челюскинцев, 21-я Амурская, Заводская и Первокирпичный микрорайон.
- Маршрут № 510: мост им. 60-летия ВЛКСМ, Красный Путь, проспект Карла Маркса, улицы Маяковского, Хмельницкого, Чайкиной, Космическая, 75-я Гвардейская Бригада, поселок Чкаловский.
- Маршрут № 513: микрорайон Прибрежный, улицы Крупской, Перелета, проспект Комарова, улицы 70 лет Октября, мост им. 60-летия Победы, Ленинская, Маяковского, Кирова, Гашека.
- Маршрут № 518: микрорайон Рябиновка, улицы Лукашевича, Дианова, 2-я Солнечная.
- Маршрут № 519: микрорайон Ясная Поляна, улицы Лукашевича, Ватутина, Перелета, проспект Комарова, улица 70 лет Октября, Дмитриева, Конева, 60 лет Победы, Авиационная, 12 Декабря, Суворова, Торговая, Мельничная.
Отправление каждого автобуса будет зависеть от наполняемости транспортного средства. Проезд бесплатно.
Как сообщалось ранее, мероприятие на «G-Drive Арене» стартует в 18:30.