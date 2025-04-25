Александр Елесин заявил, что «ястребы» очень достойный соперник.

Капитан ярославского «Локомотива» Александр Елесин прокомментировал победу над «Авангардом» в 1/4 финала Кубка Гагарина. Победитель серии определился лишь во втором овертайме седьмой игры.

– «Авангард» – очень хорошая команда, как и мы. Омск не хотел нам уступать, поэтому серия получилась такой тяжелой и длинной. Мы шли ноздря в ноздрю, но в итоге победили, – цитирует Елесина портал Metaratings.ru.

Он также отметил, что ярославцы одержали победу, поскольку играли в свою игру, а не подстраивались под соперника.

– Думаю, сложилось все в совокупности. Но главный фактор в том, что мы придерживались своей игры. Из-за этого и прошли дальше, – сказал Елесин.

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев,напротив, считает, что секретом качественной игры и побед «Локомотива» является отход от привычных схем и стереотипов.