Омичи уступили ярославской команде в серии со счетом 4:3.

Бывший наставник национальной хоккейной команды России Владимир Плющев высказал свое мнение о результате противостояния «Локомотива» и «Авангарда» в Кубке Гагарина.

– «Локомотив» отпустил Омск со счета 1:3. Промелькнули те же проблемы, о которых мы говорили в последнем финале плей-офф, когда «Магнитке» удалось прочитать Ярославль. Внутри «Локомотива» все отлажено – тут надо отдать должное тренерскому штабу. Про Омск уже все сказано. По ходу сезона была проведена мощная закупка, игроки опытные, на амбициях, доказывают, что их рано списали. Но на выходе — вылет в седьмом матче. Как и год назад, – цитирует Владимира Плющева Russia-hockey.ru

Бывший тренер сборной подчеркнул, что хоккейная школа Ярославля обладает большим разносторонним потенциалом, способным вывести регион в лидеры российского хоккея. Главное условие успеха – смелость отходить от привычных схем и стереотипов, что позволит «Локомотиву» раскрыть весь свой потенциал и повысить эффективность игры.

Напомним, что позавчера, 23 апреля, «Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмой игре четвертьфинала со счетом 3:2 в овертайме и вылетел из борьбы за чемпионство.