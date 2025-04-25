Призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ.

В Санкт-Петербурге прошел финал десятого всероссийского интеллектуального турнира «Умножая таланты». В числе призеров оказались старшеклассники из Омска.

По направлению «Нефтехимия» первое место заняла Даяна Хаиржанова. Вместе с командой она решала кейс по удалению асфальтосмолопарафиновых отложений и защитите нефтепромыслового оборудования. Также в числе призеров оказались Александр Зелинский, Евгения Колоусова и Вера Гайнбихнер.

– Мы создавали противотурбулентную насадку для нефтепровода с использованием 3D-печати, – объяснил призер турнира Александр Зелинский. – Аналогов в интернете не было, мы придумывали все с нуля. Сами смоделировали, в итоге все работает. Наша разработка решает проблему «завихрений» потоков в нефтепроводе, из-за которой снижается срок эксплуатации трубы. Я думаю, что в будущем буду заниматься инженерией.

Победителей выбирали по итогам презентации проектов. Все они получат до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские вузы. В их числе: СПбГУ, ВШЭ, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МИРЭА – Российский технологический университет, ОмГТУ, ТюмГУ и ТПУ.

Отметим, что в олимпиаде приняли участие более 3 тысяч учеников 8–11 классов из восьми регионов России. По итогам регионального этапа, который прошел в конце марта, в финал вышел 81 участник. Ежегодно турнир проводит компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города». Проект позволяет находить одаренную молодежь, которая в том числе живет на отдаленных территориях и в небольших населенных пунктах России.

– На турнире школьники не просто учатся, а создают будущее вместе с компанией, – сказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. – В командах с экспертами они разбирают актуальные проблемы и предлагают инновационные подходы к решению самых сложных отраслевых задач, для которых пока нет готовых ответов. Такой формат позволяет ребятам увидеть профессиональные возможности и понять, какие идеи можно трансформировать в конкретные кейсы. Турнир помогает школьникам поверить в собственные силы, получить поддержку, зарядиться вдохновением и сделать первый шаг к успеху в карьере.

Турнир «Умножая таланты» отличается от классических олимпиад. В рамках него ребята решают реальные индустриальные задачи, например, по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям в нефтегазовой сфере.