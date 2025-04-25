Исследовался быт первобытных людей.

Научные сотрудники Омского государственного университета Ирина Шмидт и Анна Керик провели эксперимент, воссоздав древнюю технику шитья. Свои выводы исследователи представили в журнале «Вестник НГУ», а журнал «Наука и жизнь» сделал обзор статьи ученых.

Целью эксперимента было выяснить, можно ли определить назначение костяных игл исходя из повреждений, сохранившихся на инструментах. Исследователи предположили, что по степени изношенности инструмента можно судить о толщине кожи, с которой работала древняя игла.

Экспериментаторы использовали настоящую иглу, вырезанную из фрагмента мамонтова бивня, найденного на Новосибирских островах. Режущую кромку изготовили, имитируя методы древних мастеров эпохи палеолита из стоянки Костенки. Нити для шитья сделали из конопляных волокон, поскольку нитки из растительных волокон находят в различных европейских пещерах времен древности.

Поскольку в ходе археологических раскопок стоянок каменного века часто находят останки зайцев, ученые выбрали заячью шкуру для проведения эксперимента. Они попробовали прошить кожу разной толщины: сначала грубую, толщиной 2 миллиметра, а затем утонченную, толщиной 1 миллиметр. Тонкую выделку шкур ученые воспроизводили по старинным технологиям народов Севера – эвенков и юкагиров.

Игла из мамонтовой кости, прошивающая толстую шкуру, испытала деформации и потеряла гладкость, но не переломилась. Работая с тонкой кожей, наконечник иглы немного повредился, однако это не помешало продолжить шитье. Наиболее сильно износились элементы около игольного ушка.

Проведенный эксперимент позволит специалистам распознавать признаки использования инструментов и определять типы кож, которыми пользовались древние люди для пошива одежды и предметов быта.