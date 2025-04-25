Омск-Информ
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·Спорт

Защитник набрал три очка в четырех матчах плей-офф.

«Авангард» намерен заключить новый контракт с защитником Евгением Куликом, сообщает хоккейный инсайдер Артур Хайруллин.

31-летний защитник в сезоне 2024/25 успел сыграть за «Амур» и «Авангард». Суммарно за обе команды в регулярном чемпионате Кулик набрал четыре очка при показателе полезности «-8». В плей-офф защитник отличился тремя голами в четырех встречах.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше подпишет новое соглашение на два сезона, а его зарплата составит 150 млн рублей.

·Спорт

Защитник набрал три очка в четырех матчах плей-офф.

«Авангард» намерен заключить новый контракт с защитником Евгением Куликом, сообщает хоккейный инсайдер Артур Хайруллин.

31-летний защитник в сезоне 2024/25 успел сыграть за «Амур» и «Авангард». Суммарно за обе команды в регулярном чемпионате Кулик набрал четыре очка при показателе полезности «-8». В плей-офф защитник отличился тремя голами в четырех встречах.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше подпишет новое соглашение на два сезона, а его зарплата составит 150 млн рублей.