Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Финансовое положение клуба остается стабильным.

Недавно в сети распространилась информация о том, что омскому хоккейному клубу могут урезать финансирование. «Авангард» сделал официальное заявление о том, что это неправда. Финансовое положение клуба остается стабильным. 

– В последнее время в информационном пространстве стали появляться слухи о возможном сокращении финансирования клуба. Заявляем ответственно: данная информация не соответствует действительности, – заявили в официальном телеграм-канале команды.

Также сообщается, что перед клубом стоят амбициозные цели и задачи. А итоги подходящего к концу сезона будут подведены позже. 

1002Олег Кипорук
·Спорт

Финансовое положение клуба остается стабильным.

Недавно в сети распространилась информация о том, что омскому хоккейному клубу могут урезать финансирование. «Авангард» сделал официальное заявление о том, что это неправда. Финансовое положение клуба остается стабильным. 

– В последнее время в информационном пространстве стали появляться слухи о возможном сокращении финансирования клуба. Заявляем ответственно: данная информация не соответствует действительности, – заявили в официальном телеграм-канале команды.

Также сообщается, что перед клубом стоят амбициозные цели и задачи. А итоги подходящего к концу сезона будут подведены позже. 

1002Олег Кипорук