По информации инсайдеров, руководство намерено перевести хоккейный клуб на самоокупаемость.

В следующем сезоне может быть сокращено финансирование омского «Авангарда». По некоторым данным, председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников поставил перед офисными сотрудниками клуба задачу выхода на самоокупаемость.

– Существуют планы по росту доходов: нужно наращивать аудиторию в соцсетях, увеличивать выручку с матчей, продажи атрибутики и прочего, – цитирует инсайдера «ВсеПроСпорт».

Вместе с тем предполагается снизить затраты на содержание клуба.

– Главная причина снижения финансирования – финансовые трудности у «Газпрома». Несмотря на то что «Газпромнефть», являющаяся спонсором «Авангарда», остается самой прибыльной частью корпорации, именно там постепенно урезают бюджеты и сокращают вложения в неприоритетные проекты, – отмечает собеседник, знакомый с ситуацией.

Отразится ли этот тренд на зарплатах хоккеистов и главного тренера Ги Буше, неизвестно. Однако известно, что с наставником омского «Авангарда» собираются заключить контракт до 2027 года. Ги Буше будут платить 150 млн рублей.