Вопросы усовершенствования административно-территориального деления рассмотрели депутаты регионального Законодательного собрания.

В Омской области продолжается реализация муниципальной реформы по преобразованию районов в муниципальные округа. Этой теме были посвящены 19 из 37 пунктов повестки дня пленарного заседания регионального Законодательного собрания, состоявшегося 24 апреля. В частности, депутаты рассмотрели вопросы об установлении границ муниципальных округов Нижнеомского, Полтавского, Саргатского, Одесского, Седельниковского, Таврического, Тюкалинского, Нововаршавского, Шербакульского, Оконешниковского, Большеуковского, Тарского, Крутинского, Колосовского, Азовского, Усть-Ишимского и Калачинского районов. Как пояснил зампред парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Казанин, речь идет не о перекройке фактических границ, а о юридическом закреплении нового статуса.

Ранее региональный парламент утвердил создание 22 «вновь образованных муниципальных образований со статусом муниципальных округов» на базе всех поселений, входящих в состав районов. Более того, в этих округах уже прошли выборы депутатов окружных Советов (в 7 округах в декабре 2024 года, еще в 15 округах в апреле текущего года). Теперь этим представительным органам местного самоуправления предстоит не практике доказывать эффективность новой управленческой схемы.

– Так сложилось, что большинство районов не имеют собственной устойчивой финансово-экономической базы и, следовательно, не имеют возможности осуществления хоть сколько-нибудь значимых инфраструктурных проектов. Выход из этой ситуации напрашивается сам собой – все имеющиеся ресурсы следует не распылять, а концентрировать. Логичнее всего это делать на уровне муниципальных округов. В этом случае у окружных властей появляется возможность направлять больше средств на первоочередные нужды жителей, – пояснял смысл преобразований спикер Заксобрания Александр Артемов.

Реформа между тем не завершена. На последнем пленарном заседании ЗС депутаты утвердили закон «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Знаменского муниципального района Омской области, путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа». Инициатива же преобразования в округ самого густонаселенного муниципального района области – Омского – процедуру публичных слушаний прошла, но в профильных комитетах Заксобрания пока только рассматривается. По прогнозам Владимира Казанина, в текущем году усовершенствование административно-территориального деления произойдет во всех 32 районах региона.