Его выделят из уже существующего.

С 1 мая произойдут изменения в работе общественного транспорта в Омске. Будет отменен дополнительный рейс автобусного маршрута № 25, известный омичам как № 25в (следует по сокращенному маршруту от СибАДИ до улицы Студенческой). Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, вместо него запускается отдельный маршрут № 98.

Новый маршрут будет работать по кольцевой схеме: улица Студенческая – проспект Мира – улица Попова – проспект Мира – улица 50 лет Октября – улица 22 Апреля – улица Нефтезаводская – проспект Мира – улица Попова – проспект Мира – улица Студенческая. Автобусы по новому маршруту будут ходить 8 раз в день, последний рейс будет ходить по укороченной схеме. На маршруте № 98 будут работать автобусы малого класса.

Ранее сообщалось, что несколько дачных маршрутов могут «подрезать» из-за ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.