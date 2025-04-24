Спикер Законодательного собрания Александр Артемов еще раз напомнил коллегам об основных праздничных мероприятиях, запланированных в регионе.

Пленарное заседание Законодательного собрания Омской области состоялось 24 апреля. Перед тем как депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки дня, председатель регионального парламента Александр Артемов попросил коллег так скорректировать свои рабочие графики, чтобы они позволили принять максимальное участие в предстоящих праздничных мероприятиях.

– Страна готовится встретить большой праздник – 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Глубоко символично, что именно этот год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитников Отечества. Это еще раз подчеркивает важность даты, говорит о нашем долге перед всеми, кто защищал и защищает суверенитет нашей Родины, будь то ветераны Великой Отечественной войны или наши сегодняшние герои специальной военной операции. Уважаемые коллеги, наша задача поздравить каждого ветерана, каждого труженика тыла, всех тех, кто ковал и кует Победу, – сказал спикер Заксобрания.

Он напомнил, что в годы ВОВ на Омской земле ковалось оружие на более чем сотне эвакуированных заводов и фабрик. Здесь было сформировано более 30 воинских частей и соединений, а через 45 госпиталей, которые находились в Омске, прошли свыше 150 тыс. красноармейцев.

– Сохранить и защитить историческую правду о войне, передать историю народного подвига следующим поколениям – наша священная обязанность. Весомым вкладом в это дело станут праздничные мероприятия, которые пройдут и в Омской области. Оргкомитет во главе с губернатором Виталием Павловичем Хоценко, с участием представителей депутатского корпуса, органов региональной власти и местного самоуправления, общественных организаций уже не один месяц ведут такую работу, – отметил Артемов.

Председатель ЗС назвал локации, посещение которых депутаты могут дополнительно включить в свои планы:

– Совсем скоро, 6 мая, в нескольких районах области будут зажжены 19 вечных огней. Это плюс к тем 15 вечным огням, которые были зажжены ранее. В областном центре идет масштабная реновация парка Победы, где появится стена памяти, большая экспозиция военной техники и многое другое. Кульминацией торжеств станет парад и большой вечерний праздник на Соборной площади 9 мая.

Ближайшее же по времени мероприятие, на котором ждут народных избранников, состоится уже 25 апреля. В этот день омичи будут писать «Диктант Победы». Акция пройдет во всех районах региона и административных округах Омска. «Диктант Победы» напишут в учебных заведениях, библиотеках, музеях, на предприятиях. В задания традиционной международной акции будут включены вопросы и о спецоперации.