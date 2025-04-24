Кассационная жалоба защиты была отклонена.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Кировского районного суда Омска в отношении бывшего полицейского и экс-сотрудницы службы судебных приставов, признанных виновными в мошенничестве.
Как установило следствие, в 2019 году силовики обманули доверившуюся им женщину, утверждая, что могут помочь ей купить дорогой автомобиль и двухкомнатную квартиру в Омске за существенно сниженную цену. Имущество УФССП по Омской области якобы реализовывалось вне официальных торгов. Женщина поверила обещаниям силовиков и перечислила им почти 2,9 млн рублей, деньги впоследствии присвоили оба подсудимых.
Первоначально судом бывшему сотруднику полиции дали 5 лет тюрьмы, а женщине-приставу – 3 года 10 месяцев. Решением Омского областного суда обоих признали виновными окончательно, согласившись с выводами нижестоящего суда. Осужденных также обязали компенсировать пострадавшей полную сумму нанесенного ущерба – 2,9 млн рублей.
Кассационная жалоба адвокатов была отклонена высшей инстанцией, оставив решение нижестоящих судов неизменным.