Омск-Информ
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·Общество

Плату не будут брать еще с одной категории горожан.
СРО «Омские перевозчики» расширило льготу на проезд для ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь бесплатно ездить на маршрутках смогут не только сами ветераны, но и те, кто их сопровождает.
– Для осуществления бесплатного проезда потребуется документ, подтверждающий статус пассажира, как ветерана или участника Великой Отечественной войны, – пояснили в организации.
Напомним, льготу ввели с 1 мая 2024 года и навсегда. Она действует только на маршрутах «Омских перевозчиков», перечень которых находится здесь.
Андрей Андреев
·Общество

Плату не будут брать еще с одной категории горожан.
СРО «Омские перевозчики» расширило льготу на проезд для ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь бесплатно ездить на маршрутках смогут не только сами ветераны, но и те, кто их сопровождает.
– Для осуществления бесплатного проезда потребуется документ, подтверждающий статус пассажира, как ветерана или участника Великой Отечественной войны, – пояснили в организации.
Напомним, льготу ввели с 1 мая 2024 года и навсегда. Она действует только на маршрутах «Омских перевозчиков», перечень которых находится здесь.
Андрей Андреев