Треноги появятся как на городских улицах, так и на трассах.
Омские власти объявили еще одни торги на установку передвижных камер для фиксации нарушений на дорогах. На это выделили 30,2 млн рублей.
Заявки на конкурс принимают с сегодняшнего дня до 6 мая. Выбрать подрядчика планируется 12 мая. Обслуживать камеры подрядчику предстоит с даты заключения контракта до 19 декабря.
Улицы, где установят камеры:
- Космический проспект;
- проспект Карла Маркса;
- проспект Менделеева;
- проспект Мира;
- транспортная развязка Ленинградского моста;
- 22-я Северная;
- 25-я Северная;
- 27-я Северная;
- 10 лет Октября;
- 20 лет РККА;
- 21-я Амурская;
- 22 Апреля;
- 4-я Транспортная;
- 5-я Кировская;
- Бархатовой;
- Волгоградская;
- Герцена;
- Гусарова;
- Дианова;
- Димитрова;
- Доковская;
- Интернациональная;
- Кемеровская;
- Кирова;
- Комарова;
- Красный Пахарь;
- Красный Путь;
- Крупской;
- Лермонтова;
- Лизы Чайкиной;
- Маршала Жукова;
- Мельничная;
- Невского;
- Нефтезаводская;
- Новокирпичная;
- Орджоникидзе;
- Панфилова;
- Перелета;
- Семиреченская;
- Суворова;
- Торговая;
- Хабаровская;
- Химиков;
- Хмельницкого;
- Энтузиастов;
- Ленина;
- Красноярский тракт;
- Пушкинский тракт.
Всего в этом списке указано 144 места установки камер. Среди них не только городские улицы, но и дороги между населенными пунктами:
- Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка;
- Дорога по полям СибНИИСХоза;
- Западный обход;
- Называевск – Тюкалинск;
- Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка;
- Омск – Нижняя Омка;
- Омск – Красноярка;
- Омск – Муромцево – Седельниково;
- Омск – Русская Поляна;
- Омск – Тара;
- Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский – Пристанское;
- Таврическое – Сосновское;
- Троицкое – Чукреевка;
- Тюкалинск – Большие Уки;
- Омск – Черлак;
- Омск – Новосибирск;
- Тюмень – Омск;
- Южный обход г. Омска и др.
Ранее Управление дорожного хозяйства Омской области заключило контракт на установку и обслуживание передвижных камер-треног с компанией «Спецпроект». Подрядчик должен был получить 42,5 млн рублей. Однако в документах нового аукциона значатся те же адреса, что и в проекте контракта со «Спецпроектом».