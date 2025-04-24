Треноги появятся как на городских улицах, так и на трассах.

Омские власти объявили еще одни торги на установку передвижных камер для фиксации нарушений на дорогах. На это выделили 30,2 млн рублей.

Заявки на конкурс принимают с сегодняшнего дня до 6 мая. Выбрать подрядчика планируется 12 мая. Обслуживать камеры подрядчику предстоит с даты заключения контракта до 19 декабря.

Улицы, где установят камеры:

Космический проспект;

проспект Карла Маркса;

проспект Менделеева;

проспект Мира;

транспортная развязка Ленинградского моста;

22-я Северная;

25-я Северная;

27-я Северная;

10 лет Октября;

20 лет РККА;

21-я Амурская;

22 Апреля;

4-я Транспортная;

5-я Кировская;

Бархатовой;

Волгоградская;

Герцена;

Гусарова;

Дианова;

Димитрова;

Доковская;

Интернациональная;

Кемеровская;

Кирова;

Комарова;

Красный Пахарь;

Красный Путь;

Крупской;

Лермонтова;

Лизы Чайкиной;

Маршала Жукова;

Мельничная;

Невского;

Нефтезаводская;

Новокирпичная;

Орджоникидзе;

Панфилова;

Перелета;

Семиреченская;

Суворова;

Торговая;

Хабаровская;

Химиков;

Хмельницкого;

Энтузиастов;

Ленина;

Красноярский тракт;

Пушкинский тракт.

Всего в этом списке указано 144 места установки камер. Среди них не только городские улицы, но и дороги между населенными пунктами:

Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка;

Дорога по полям СибНИИСХоза;

Западный обход;

Называевск – Тюкалинск;

Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка;

Омск – Нижняя Омка;

Омск – Красноярка;

Омск – Муромцево – Седельниково;

Омск – Русская Поляна;

Омск – Тара;

Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский – Пристанское;

Таврическое – Сосновское;

Троицкое – Чукреевка;

Тюкалинск – Большие Уки;

Омск – Черлак;

Омск – Новосибирск;

Тюмень – Омск;

Южный обход г. Омска и др.