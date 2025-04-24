Омск-Информ
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Треноги появятся как на городских улицах, так и на трассах.
Омские власти объявили еще одни торги на установку передвижных камер для фиксации нарушений на дорогах. На это выделили 30,2 млн рублей.
Заявки на конкурс принимают с сегодняшнего дня до 6 мая. Выбрать подрядчика планируется 12 мая. Обслуживать камеры подрядчику предстоит с даты заключения контракта до 19 декабря.
Улицы, где установят камеры:
  • Космический проспект;
  • проспект Карла Маркса;
  • проспект Менделеева;
  • проспект Мира;
  • транспортная развязка Ленинградского моста;
  • 22-я Северная;
  • 25-я Северная;
  • 27-я Северная;
  • 10 лет Октября;
  • 20 лет РККА;
  • 21-я Амурская;
  • 22 Апреля;
  • 4-я Транспортная;
  • 5-я Кировская;
  • Бархатовой;
  • Волгоградская;
  • Герцена;
  • Гусарова;
  • Дианова;
  • Димитрова;
  • Доковская;
  • Интернациональная;
  • Кемеровская;
  • Кирова;
  • Комарова;
  • Красный Пахарь;
  • Красный Путь;
  • Крупской;
  • Лермонтова;
  • Лизы Чайкиной;
  • Маршала Жукова;
  • Мельничная;
  • Невского;
  • Нефтезаводская;
  • Новокирпичная;
  • Орджоникидзе;
  • Панфилова;
  • Перелета;
  • Семиреченская;
  • Суворова;
  • Торговая;
  • Хабаровская;
  • Химиков;
  • Хмельницкого;
  • Энтузиастов;
  • Ленина;
  • Красноярский тракт;
  • Пушкинский тракт.
Всего в этом списке указано 144 места установки камер. Среди них не только городские улицы, но и дороги между населенными пунктами:
  • Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка;
  • Дорога по полям СибНИИСХоза;
  • Западный обход;
  • Называевск – Тюкалинск;
  • Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка;
  • Омск – Нижняя Омка;
  • Омск – Красноярка;
  • Омск – Муромцево – Седельниково;
  • Омск – Русская Поляна;
  • Омск – Тара;
  • Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский – Пристанское;
  • Таврическое – Сосновское;
  • Троицкое – Чукреевка;
  • Тюкалинск – Большие Уки;
  • Омск – Черлак;
  • Омск – Новосибирск;
  • Тюмень – Омск;
  • Южный обход г. Омска и др.
Ранее Управление дорожного хозяйства Омской области заключило контракт на установку и обслуживание передвижных камер-треног с компанией «Спецпроект». Подрядчик должен был получить 42,5 млн рублей. Однако в документах нового аукциона значатся те же адреса, что и в проекте контракта со «Спецпроектом».
Андрей Андреев
·Авто

Треноги появятся как на городских улицах, так и на трассах.
Омские власти объявили еще одни торги на установку передвижных камер для фиксации нарушений на дорогах. На это выделили 30,2 млн рублей.
Заявки на конкурс принимают с сегодняшнего дня до 6 мая. Выбрать подрядчика планируется 12 мая. Обслуживать камеры подрядчику предстоит с даты заключения контракта до 19 декабря.
Улицы, где установят камеры:
  • Космический проспект;
  • проспект Карла Маркса;
  • проспект Менделеева;
  • проспект Мира;
  • транспортная развязка Ленинградского моста;
  • 22-я Северная;
  • 25-я Северная;
  • 27-я Северная;
  • 10 лет Октября;
  • 20 лет РККА;
  • 21-я Амурская;
  • 22 Апреля;
  • 4-я Транспортная;
  • 5-я Кировская;
  • Бархатовой;
  • Волгоградская;
  • Герцена;
  • Гусарова;
  • Дианова;
  • Димитрова;
  • Доковская;
  • Интернациональная;
  • Кемеровская;
  • Кирова;
  • Комарова;
  • Красный Пахарь;
  • Красный Путь;
  • Крупской;
  • Лермонтова;
  • Лизы Чайкиной;
  • Маршала Жукова;
  • Мельничная;
  • Невского;
  • Нефтезаводская;
  • Новокирпичная;
  • Орджоникидзе;
  • Панфилова;
  • Перелета;
  • Семиреченская;
  • Суворова;
  • Торговая;
  • Хабаровская;
  • Химиков;
  • Хмельницкого;
  • Энтузиастов;
  • Ленина;
  • Красноярский тракт;
  • Пушкинский тракт.
Всего в этом списке указано 144 места установки камер. Среди них не только городские улицы, но и дороги между населенными пунктами:
  • Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка;
  • Дорога по полям СибНИИСХоза;
  • Западный обход;
  • Называевск – Тюкалинск;
  • Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка;
  • Омск – Нижняя Омка;
  • Омск – Красноярка;
  • Омск – Муромцево – Седельниково;
  • Омск – Русская Поляна;
  • Омск – Тара;
  • Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский – Пристанское;
  • Таврическое – Сосновское;
  • Троицкое – Чукреевка;
  • Тюкалинск – Большие Уки;
  • Омск – Черлак;
  • Омск – Новосибирск;
  • Тюмень – Омск;
  • Южный обход г. Омска и др.
Ранее Управление дорожного хозяйства Омской области заключило контракт на установку и обслуживание передвижных камер-треног с компанией «Спецпроект». Подрядчик должен был получить 42,5 млн рублей. Однако в документах нового аукциона значатся те же адреса, что и в проекте контракта со «Спецпроектом».
Андрей Андреев